Corto circuito in cartiera: due operai restano folgorati, sono gravi

di Paola Treppo

Sono dipendenti di una ditta impianti elettrici di Amaro; sono stati elitrasportati a Udine per ustioni da alta tensione. Non versano in pericolo di vita. Si tratta di un 60enne, ferito a una mano e di un 33enne, ustionato al volto.

MOGGIO UDINESE - Gravenelladi Moggio Udinese dove due operai sono rimastiquesta mattina, giovedì 25 gennaio, poco prima delle 11.I due operatori sarebbero rimasti feriti a seguito di unacausata a sua volta da un. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco, dei carabinieri del Norm della Compagnia di Tarvisio e da parte degli ispettori dell'azienda sanitaria.Sul luogo dell'infortunio è giunta una equipe dell'elisoccorso Fvg decollata dalla eli superficie di Campoformido e il personale medico e infermieristico di una autoambulanza.