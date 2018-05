Smontata dall'Expo di Milano, ora è la sede del colosso di One InAsset

di Paola Treppo

PASIAN DI PRATO (Udine) - Un nuovo avveniristico quartier generale con spazi consoni a una realtà aziendale che guarda anche all'ambiente e alle fonti alternative di energia: parliamo di, sede dell'impresa friulana, tra i maggiori operatori did’Italia e del Nordest, pronta per il taglio del nastro. Dove? In un edificio utilizzato per l'Expo 2015 di Milano.Il primo giugno, alle 16.30, a Passons di Pasian di Prato, è prevista infatti l'inaugurazione del nuovo complesso di elementi tecnologici tra i più avanzati. Al suo interno troveranno spazio i nuovi uffici tecnici, amministrativi e commerciali, di InAsset e del Gruppo Pa, il polo aggregante di riferimento per il settore dei provider di Servizi It, del quale anche InAsset fa parte.La nuova sede strizza l'occhio all'ambiente. Visto che i Datacenter, quello di InAsset è stato appena re-certificato da Uptime Institute come uno dei più sicuri e affidabili al mondo, sono strutture che consumano grandi quantità di energie, l'impresa friulana ha sempre privilegiato le tecnologie che consentono di utilizzare le fonti rinnovabili. Fin dal 2010 ha realizzato i due impianti diche recuperano l'aria fresca esterna per raffreddare i server; già 8 anni anni fa la realtà si è munita di unda 150 kWh che, entro il 2018, salirà a 250 kWh di potenza.«Abbiamo utilizzato questo approccio anche per il progetto del nuovo One InAsset Center, andando a recuperare una palazzina interamente in legno e vetro realizzata per l'Expo di Milano del 2015 - spiega Roberto Cella, amministratore delegato e fondatore di InAsset -. Se non l'avessimo “riscoperta” noi, probabilmente».Il progetto del nuovo complesso ha comportato un ingente sforzo: gli incaricati hanno dovuto smontare la struttura, pulire i materiali e poi rimontare l'edificio. «Oltre a ottenere, come risultato finale, una struttura bella, moderna e ad altissimo risparmio energetico - dice Cella -, è fonte di grande orgoglio, perché ha permesso di riciclare migliaia di metri cubi di legno evitando il taglio di altri alberi».Nel progetto definitivo sono previsti la sala congressi, le meeting room, un ristorante, un hotel, un asilo e anche unaper i propri collaboratori. È già stata pianificata, infatti, la realizzazione di un secondo lotto, che prevede a regime, 12mila metri quadri dotati di strumenti, mezzi e sistemi di comunicazione multimediali per fornire anche ai propri clienti un servizio di livello sempre più esclusivo e innovativo.Contestualmente all’apertura del nuovo centro, InAsset ha realizzato una struttura di uffici dedicata ai clienti che possano utilizzarla nel caso in cui la propria sede sia stata resa indisponibile a causa di un evento grave, ad esempio, incendi o calamità naturali. In questo modo, i clienti di InAsset potranno usufruire di un servizio disia per la parte dei sistemi informativi, ma anche con la possibilità di far lavorare i propri dipendenti, garantendo così la continuità operativa aziendale anche in caso di eventi sfortunati.Il polo tecnologico sarà collegato in fibra ottica direttamente con il datacenter, altra eccellenza di InAsset, premiata a livello internazionale; le aziende che vorranno utilizzare il palinsesto dei servizi proposti avranno a disposizione un collegamento a Internet con una banda di un Gbps utilizzando gli altri Datacenter del gruppo (Bergamo, Milano, Bologna,e Roma) come se fossero in rete locale.