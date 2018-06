di Paola Treppo

DUE COLPI ALLA NUCA E POI IL SUICIDIO - IL DELITTO CHOC

IL RITRATTO DEL KILLER SUICIDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE e TARCENTO - «Sono entrato con gli altri, in studio, dal notaio. Conoscevoe ho notato subito che: sapevamo che era, aveva già avuto un infarto e unun po' tutti nel vederlo così.; non ha detto neanche buongiorno o fatto un cenno.».A raccontare i drammatici attimi che hanno portato l'architetto di Tarcento a uccidere la ex moglie Donatella Briosi e poi a rivolgere l'arma verso se stesso e farla finita, è l'immobiliarista delladi, una realtà storica che opera con grande serietà in questo settore da decenni nel centro collinare a nord di Udine, nel capoluogo di Tarcento.«Lui è rimasto in piedi, non si è seduto. Si è messo dietro di lei, dietro Donatella, e: è a quel punto che ha esploso il primo colpo verso di lei ma, questa volta senza lasciarle scampo.. Ho udito distintamente anche il terzo colpo di arma da fuoco ma non ero più nella stanza: stavo cercando di mettermi al riparo, ero sceso di corsa dalle scale, sconvolto. Chi mai avrebbe potuto immaginare una cosa del genere? Con la pistola dal notaio, davanti a tutti: un dramma. Sono sconvolto».Da tre anni l'immobiliare Torre di Tarcento tentava di vendere la villa tarcentina di via Bernadia. Era stata fatta visitare a 43 potenziali clienti. Poi era arrivata la famiglia che aveva deciso di fare l'acquisto, anche loro della zona collinare. Un affare, alla fine.Ma. Gli ex coniugi se ne volevano liberare prima possibile.