Omicidio suicidio: in arrivo a Udine i parenti; lunedì l'autopsia sui corpi

di P.T.

UDINE - Sono attesi a Udine nelle prossime ore idi Giuliano Cattaruzzi che ieri si è tolto la vita in uno studio notarile di Udine dopo aver ucciso la sua ex compagna Donatella Briosi . L'uomo, friulano, aveva avuto dalla prima moglie una figlia, che vive in Emilia Romagna e che dovrebbe arrivare nel capoluogo friulano per le pratiche di rito nella giornata di oggi, giovedì 14 giugno.Fallito il primo matrimonio, contratto con una donna di origini di, con la quale aveva vissuto per alcuni anni in una dimora signorile del capoluogo giuliano, agli inizi anni Novanta aveva incontrato Donatella con cui in realtà non si era mai sposato e dalla quale non aveva avuto figli; tra i due però, c'erano sempre stati fattivi rapporti economici che li avevano legati in termini fiscali.Naufragato anche questo ampre, Cattaruzzi si era sposato con una donna di origini africane, conosciuta durante un cantiere di lavoro in Africa,; con lei viveva alle, e dalla lei ha avuto un bambino di 9 anni. Donatella Briosi, invece, era giunta in Friuli negli anni Novanta, da Pescara, città dove era nata e dove è rimasta fino a circa 20 anni d'età; la sua famiglia d'origine era nota in quella provincia per il commercio dei legnami.In Abruzzo vive oggi un fratello che è in contatto con gli inquirenti da ieri; il suo arrivo in Friuli è previsto prossimamente. Non è ancora stata fissata la data dell'autopsia sui due corpi ma è presumibile che l'esame sarà eseguito lunedì prossimo dal medico legale Carlo Moreschi nella forma giuridica garantita.