Figlio uccide il padre a coltellate Tragedia si consuma a Trasaghis

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

TRASAGHIS - Tragedia familiare ha scosso, piccolissima frazione di, in provincia di Udine. Il paese è sotto choc. Un uomo avrebbe, secondo le primissime informazioni, e lo avrebbein una abitazione in via Cjanet. La vittima è il 73enne, ex titolare di un ristorante a Pozzuolo., potrebbero esserci colpi di scena.Intanto si è saputo che i due figli dell'uomo si trovano all'interno della casa dove si è consumata la tragedia. Uno dei due sarebbe un poliziotto sospeso dal servizio e con problemi di dipendenza da alcol.Sul posto il pm Elena Torresin della procura di Udine con il medico legale Antonello Cirnelli, oltre ai carabinieri.