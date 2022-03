Caporiacco, spara a una straniera che tenta di fuggire e poi si suicida

COLLOREDO DI MONTE ALBANO - Un uomo di 76 anni, Enzo Minisini di Colloredo, è deceduto questa mattina nella campagna della frazione di Caporiacco di Colloredo di Monte Albano attorno alle 9.30 dopo una sparatoria nella quale risulta ferita anche una donna. Sul posto i carabinieri. Non si esclude il movente passionale. La donna gravemente ferita è stata ricoverata all'ospedale di Udine in codice rosso. I due avevano raggiunto la campagna assieme a bordo della Fiat Panda di lei. Una prima ipotesi è che lui abbia colpito con la pistola la donna, ferendola gravemente e poi se la sia rivolta contro suicidandosi. La donna, una etiope di 47 anni, vive a San Vito al Tagliamento (Pn). Sopravviverà: le hanno tolto due proiettili da scapola e ginocchio, dopo un delicato intervento chirugico. E' stata colpita mentre tentava di fuggire da lui. Minisini era ospite di una casa di riposo a Majano.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quei momenti e di chi fosse l'arma utilizzata nella sparatoria. Sembra al momento escludersi il coinvolgimento di altre persone nel delitto. Due delle tre figlie di Minisini sono giunte sul luogo del ritrovamento del cadavere per il riconoscimento. L'anziano era separato dalla moglie da molti

anni.

La procura

«Al momento ogni ipotesi è aperta e le conclusioni sono assolutamente premature»: è quanto ha riferito il Procuratore di Udine, Massimo Lia, in relazione al ritrovamento di un uomo ucciso da colpi d'arma da fuoco a Caporiacco di Colloredo di Monte Albano.

Chi era la vittima

«Siamo sgomenti e increduli per quanto accaduto»: lo ha detto, Luca Ovan, il sindaco di Colloredo di Monte Albano. Il primo cittadino è stato tra i primi ad accorrere, anche se non ha potuto raggiungere la zona periferica, in mezzo ai campi, lungo la strada che conduce a San Daniele del Friuli, dove è avvenuta la tragedia: «Le forze dell'ordine non fanno giustamente passare nessuno - ha riferito -: da parte nostra siamo a completa disposizione dei congiunti delle persone coinvolte». «L'uomo trovato morto è uno storico concittadino - ha concluso l'amministratore locale - anche se qualcuno mi riferisce che da poche settimane aveva trasferito la propria residenza a Majano. Ma preferisco non aggiungere dettagli fino a che gli investigatori non ufficializzeranno le identità delle persone coinvolte».