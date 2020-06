Il duplice omicida avrebbe avuto una lista della morte, pronto a uccidere ancora

Era forse pronto a uccidere ancora Ernst Johann Brunner, l'elettricista austriaco in pensione che sabato ha ucciso l'ex moglie e l'ex fidanzata in Carinzia, per poi fuggire in Italia e suicidandosi all'esterno della trattoria Al Lepre a Tarvisio,

Dalla stampa austriaca emergono nuove rivelazioni e dettagli su quanto accaduto sabato mattina, tanto che i giornalisti carinziani ipotizzano anche che l'elettrista austriaco fosse pronto a uccidere ancora, seguendo una ideale e folle lista di vittime.

La prima è stata l'ex moglie, ammazzata nell'abitazione della donna, ritenuta colpevole di averlo cacciato di casa. L'autopsia sulla salma effettuata a Graz ha rivelato che l'ex moglie sarebbe stata colpita da un oggetto affilato che non è stato a ora, lunedì 8 giugno, ritrovato.

Subito dopo Ernst Johann Brunner era passato di fronte al pub dove la seconda vittima aveva lavorato come addetta alle pulizie per diversi anni. Anche la fidanzata, stando alle ricostruzioni della stampa austriaca, aveva interrotto la relazione con l'uomo ed è stata freddata con un colpo di pistola sparato da distanza ravvicinata, sotto gli occhi della nipote di 5 anni che si trovava con lei.

Forse, anche nel Tarvisiano, l'elettricista austriaco avrebbe avuto un terzo legame sentimentale e i media austriaci ipotizzano che Ernst Johann Brunner fosse sulle tracce di questa nuova fiamma, pronto a colpire per la terza volta. Un disegno folle, di una persona che in passato aveva avuto problemi con l'alcol, che al momento non trova tuttavia conferma ufficiale da parte della polizia austriaca e italiana.

