UDINE Un centinaio di posti di lavoro a disposizione in tre aziende con sede in Friuli: Bouvard Italia, Freud-Gruppo Bosch, Pratic F.Oriolli. Addetti alla logistica e alla produzione, operatori su macchine utensili sono i profili ricercati. C’è tempo fino alle ore 12 del 13 settembre per iscriversi inviando il curriculum e prenotando un colloquio, che si svolgerà il 15 settembre dalle 15, su piattaforma Cisco Webex (informazioni a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati