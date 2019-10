UDINE - La circolazione dei treni sulla linea Tarvisio-Venezia è sospesa da stamani nella tratta Pontebba-Tarvisio a causa di un problema riscontrato su un carro di un convoglio merci pericolose proveniente dall'Austria.



L'allerta è scattata intorno alle 7 quando il treno 47229 di Rail Cargo Italia, diretto alla stazione Campo Marzio di Trieste e composto da 5 carri merci pericolose, si è fermato al binario 8 di Tarvisio. Da quanto si è appreso sarebbe stato avvertito un odore sospetto proveniente da uno dei carri del convoglio. Sul posto è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco che non hanno riscontrato perdita di materiale pericoloso. Tuttavia si attende l'arrivo del Nucleo Nbcr (nucleare- biologico- chimico-radiologico) dei Vigili del Fuoco di Trieste per le verifiche del caso. Nella tratta interessata sono stati organizzati bus sostitutivi per i passeggeri.

