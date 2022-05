TOLMEZZO - Operatori di macchine a controllo numerico computerizzato, saldobrasatori, saldatori, addetti al taglio plasma, manutentori elettrici e meccanici, operai generici e specializzati, addetti al collaudo, attrezzisti, magazzinieri e mandrinatori. Ma anche addetti al marketing, controller, elaboratori dati, geofisici, export area manager. E ancora software engineer, direttore e addetto all'ufficio tecnico, impiegato regulatory medicale, project manager e direttore di stabilimento. Sono ben 108 i profili professionali, sia nel comparto logistico e della produzione, sia in quello tecnico e amministrativo, messi a disposizione da 18 realtà imprenditoriali della montagna friulana che sono a caccia di personale competente per rafforzare le proprie attività. Davvero una opportunità da non sprecare quella messa a disposizione il prossimo 27 maggio al polo tecnologico di Amaro nell'ambito della prima edizione del Carnia Job Day, l'evento organizzato da Regione e Umana in collaborazione con Carnia industrial park.

«Accompagnare i giovani verso un corretto percorso formativo, favorire l'inserimento o il reinserimento degli adulti nel mondo del lavoro, ma anche presentare le eccellenze del nostro territorio e raccontare i forti investimenti effettuati in Friuli Venezia Giulia nell'innovazione tecnologica legata all'occupazione» sono gli obiettivi lanciati per l'evento che si articolerà attraverso workshop e laboratori nella mattinata e nel pomeriggio. «La ricerca di personale da parte delle imprese della Carnia ha spiegato l'assessore regionale al lavoro, Alessia Rosolen - dimostra come in molti settori il tessuto produttivo abbia superato la crisi ma confermi anche l'importanza di continuare a supportare le aziende per individuare le figure di cui necessitano, anche attraverso specifici interventi formativi, di modo da superare le difficoltà causate dal calo demografico e dallo spopolamento». Carnia Job Day nasce per rispondere a queste esigenze ed è il risultato dell'impegno di numerose persone sul territorio e di importanti sinergie tra pubblico e privato. Umana e gli operatori del Servizio Imprese e dei Centri per l'impiego della Regione insieme a Carnia industrial park, hanno coinvolto le Amministrazioni comunali, le scuole, le Fondazioni Its e gli attori sociali attorno a temi che sono fondamentali per l'immediato futuro come la ricerca di lavoro, il matching fra candidato e impresa, il ruolo centrale della formazione tecnica superiore. Le diciotto imprese interessate al reclutamento di personale operano in svariati settori e sono interessate a individuare numerose figure diverse. Proprio grazie a questa cooperazione è stato infatti possibile coinvolgere un numero elevato di realtà imprenditoriali locali.