Angelo Ciuni è il nuovo prefetto: «Essenziale il contatto coi sindaci»

di Paola Treppo

UDINE - Si chiamail, ha 64 anni e arriva da Pistoia. Nato a Roma, ha già avuto modo di conoscere il Friuli quando, con il nonno, che ha preso parte alla Grande Guerra, ha visitato, da giovane, il«Questa regione è molto bella e la sua- dice -; questo fa della provincia di Udine, un luogo dove si vive bene, nel rispetto di sé stessi e degli altri. Sono pochi coloro che rovinano il clima di armonia che regna in Friuli, una bella terra, con gente onesta, generosa e laboriosa. Amo il Friuli e amo il suo essere mitteleuropeo».La volontà del nuovo prefetto è quella di aver un: «Non sarà facile - perché ci sono veramente molti Comuni, sono 135 in tutto. Ma è mia intenzione parlare con tutti loro direttamente, personalmente. Fosse possibile anche ogni giorno. Il contatto con il territorio, la sua conoscenza tramite i primi cittadini, la visita alle realtà che governano credo sia fondamentale. Per risolvere un problema quando si pone e per affrontare al meglio la gestione, anche "ordinaria", della provincia. Non so se scriverò loro una lettera, o se telefonerò a tutti quanti. Sono qui da tre giorni e devo capire come sia meglio fare. Li inviterò comunque per un momento di incontro e di saluto».Per quello che attiene alla problematica dei richiedenti asilo, il nuovo prefetto sottolinea che la questione non è solo friulana ma di tutte le regioni d'Italia: «La tematica - dice - va affrontata in maniera congiunta, con enti, associazioni, sindaci e cittadini. Solo insieme si possono trovare le migliori soluzioni., compresi i richiedenti asilo che devono tenere un comportamento legale, corretto e rispettoso nei confronti delle comunità che li accolgono».Un uomo brillante e cordiale, Angelo Ciuni. Laurea in giurisprudenza, master di secondo livello in Pubblic management, ha lavorato a Roma al Ministero nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ove è stato addetto al Servizio Affari Generali della Direzione Centrale per gli Affari Generali e, dal 1988, al Servizio Ordinamento e Contenzioso; poi alla Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, dal 1991, ove è stato addetto alla Divisione Protezione Civile; dal 1995 è stato assegnato alla Divisione Centri Assistenziali di Pronto Intervento ove nel luglio 1997 è stato incaricato di sostituire, in via di supplenza, il Dirigente; a Macerata, dal novembre 1998, ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto; a Grosseto, dal 2 maggio 2002, è stato Vicario; a Roma, al Ministero, nel Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, dal novembre 2006, ha svolto le funzioni di Capo Ufficio di staff Ufficio VI.Tra gli incarichi, nel corso della carriera, si ricordano le docenze svolte nell’ambito di corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, la partecipazione alla Commissione di esperti in materia di Protezione Civile presso la Cee, quello di rappresentante dell’Amministrazione in vari comitati a livello internazionale, sempre in materia di Protezione Civile e in ambitoove ha ricoperto l’incarico di rappresentante nazionale e vicepresidente del Civil Defence Comunity in seno al quartier generale Nato di Bruxelles.Nel corso della carriera è stato inviato in missione a Mondragone, in occasione del bradisismo puteolano, quindi presso il Com di Alfedena, in occasione del sisma che colpì il Parco Nazionale d’Abruzzo; a Sondrio, in occasione dell’alluvione in Valtellina; a Genova, per la gestione della problematica scaturita dal naufragio della petroliera Haven, nel 1990 a Siracusa come coordinatore dei soccorsi nel sisma, nel 1994 presso la sede di Alessandria, per coordinare i soccorsi durante e dopo l’alluvione del Tanaro che coinvolse tutta la Valle del Po; infine, a Perugia per il sisma del 1997.Angelo Ciuni è stato nominato prefetto il 2 aprile 2012. Ha presieduto la Commissione incaricata di esperire specifici accertamenti antimafia presso il Comune di Manduria (Taranto). Nell’ottobre 2012 è stato nominato Commissario Straordinario per la gestione dell’Amministrazione Provinciale di Biella; è stato prefetto di Pistoia; è autore della pubblicazione Elementi formativi di protezione civile e sicurezza sul lavoro.