Artisti da tutto il mondo per scolpire maxi blocchi di neve: è lo Snow Art

di Paola Treppo

PONTEBBA (Udine) - Negli angoli più suggestivi e nelle piazze dida alcuni grandissimi cubi di neve delle dimensioni di 3 per 3 per 3 metri nasceranno opere artistiche nel più freddo e originale dei materiali, la neve, grazie alle abili mani di scultori provenienti da ogni angolo del mondo. Sculture che vedranno la luce in occasione del terzointernazionale della neve di Pontebba: torna infatti loPontebba, il 20 e il 21 gennaio prossimi.Su questi cubi,partecipanti provenienti dadaranno libero sfogo alla loro creatività e fantasia realizzando opere uniche nel loro genere. Con l’uso di filo spinato, seghe, palette e scalpelli potranno plasmare e realizzare le sculture che dovranno essere completate entro le 18 del 21 gennaio. Poi saranno i turisti e agli abitanti a valutarle e a designare il vincitore.Oltre alla neve, in questa terza edizione ci saranno show legati alle sculture di ghiaccio con lo scultore sloveno Miro Rismondo uno dei più grandi artisti mondiali nella lavorazione del ghiaccio. Altra novità la serata gastronomica, sabato, con la degustazione di Taste the Borders, una kermesse ospitata nella sala consigliare del monumentale palazzo del Municipio di Pontebba. Un’occasione per assaggiare il buono del territorio, di fatto e da sempre senza confini, con grandie noti produttori di. Le eccellenze alimentari saranno protagoniste anche domenica 21, in un area stand coi produttori del territorio.La festa dedicata ai simboli dell’inverno non poteva non essere legata al pattinaggio artistico. Protagonista lo spettacolocon artisti di fama internazionale; appuntamento al PalaVuerich di Pontebba domenica 21 alle 18.30. Ilospiterà infine le premiazioni della 3° edizione del festival internazionale della neve di Pontebba che è già entrato neldegli eventi legati a neve e ghiaccio.