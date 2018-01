Pronto il progetto per il centro cure palliative; l'hospice per 15 famiglie

di Paola Treppo

UDINE - Troverà spazio al primo piano del padiglione Scrosoppi dell'Santa Maria della Misericordia di Udine il centro residenzialehospice in grado di accogliere 15 persone, accompagnate e assistite anche dai propri. Si chiude così in modo positivo una vicenda complessa, con la definizione di un progetto concreto, importante. È stata individuata una soluzione ideale per il centro, in un'dalle attività ospedaliere; una soluzione che tra l'altro consente anche di utilizzare i finanziamenti ministeriali, assegnati ancora nel 2000.L'è una struttura specifica nella quale sono garantite, in regime di residenzialità, le prestazioni di cure palliative, cioè quel complesso integrato di prestazioni sanitarie, tutelari, assistenziali e alberghiere fornite con continuità nell'arco delle 24 ore a malati incronico-degenerative, anche non esclusivamenteLe prestazioni sono erogate da équipe multiprofessionali: medici, infermieri, operatori sociosanitari,, fisioterapisti; all'interno delle équipe ogni gruppo è coordinato da un operatore con formazione in cure palliative; viene fornito un sostegno fisico, psicologico, sociale e spirituale. I malati e le loro famiglie sono supportati e coinvolti nel piano individuale di trattamento. La questione dell'hospice di Udine aveva avuto una prima soluzione temporanea al, con 8 posti, poi raddoppiati; adesso Udine avrà la struttura di cui il territorio ha bisogno.Il progetto prevede la realizzazione di 15 camere singole con bagno dedicato, arredate anche con divano letto e poltrone letto per favorire la presenza costante dei congiunti; una camera singola con bagno dedicato per le terapie in regime diurno day hospital; un ampio soggiorno dedicato all’accoglienza dei visitatori, attrezzato anche con un’area giochi per i bimbi; unacona disposizione di pazienti e congiunti, e in adiacenza, una ampia terrazza coperta arredata; un locale dedicato alla; un locale per i colloqui con i vari operatori socio-sanitari; uno spazi di lavoro e di servizio per il personale.