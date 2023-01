UDINE - Duecento infrastrutture di ricarica fra colonnine e wallbox e oltre cinquecento veicoli elettrici assegnati agli enti pubblici con un contratto di noleggio a lungo termine per cinque anni, con l'obiettivo di risparmiare 2,714 Gigawattora di energia ed evitare l'emissione di 9mila tonnellate di anidride carbonica nel corso del quinquennio. La rivoluzione verde di Noemix, per il rinnovo del parco mezzi delle amministrazioni pubbliche in Friuli Venezia Giulia, è partita dalle Aziende sanitarie e si sta per allargare a Municipi e altri enti come quello per il diritto allo studio e l'Agenzia per la protezione dell'ambiente.

I TEMPI

Il primo lotto, il più corposo, è stato aggiudicato al Raggruppamento temporaneo di imprese formato da Leasys spa (capogruppo mandataria) e da Hitrac Engineering Group spa e Free2move Esolutions spa (mandanti), con decorrenza dal 31 ottobre scorso. Il secondo lotto invece è stato bandito il 23 novembre 2022 e si concluderà domani, il 16 gennaio: interessa l'ente Regione, i Comuni di Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia, l'Ardis, l'Arpa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale, Trieste Airport, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, Area Science Park e le Università di Trieste e di Udine. È prevista l'attivazione del servizio quest'anno.

Forte di un finanziamento dell'Ue, con un budget di 900mila euro di fondi comunitari (grazie ai quali sono stati attivati circa 21,5 milioni di investimenti), la Regione ha puntato a rivoluzionare il format, passando dall'acquisto dei mezzi al servizio centralizzato di mobilità elettrica gestito da operatori privati. Oltre al noleggio di veicoli elettrici e a un sistema di gestione e ottimizzazione della mobilità delle pubblica amministrazione e in futuro al car sharing aziendale, Noemix prevede l'installazione di infrastrutture di ricarica e la produzione di energia da fonti rinnovabili.

IL PRIMO LOTTO

È il pezzo da novanta, con 406 veicoli e 134 infrastrutture di ricarica. La maggior parte dei mezzi (244) sono auto a 5 posti con un chilometraggio totale previsto in 60 mesi di 90mila chilometri, ma nella lunga lista rientrano anche 58 macchine con una fascia di percorrenza di 60mila chilometri e 68 che rientrano nella fascia dei 120mila chilometri. La parte del leone la recita l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale con 199 mezzi elettrici (fra cui 157 auto a 5 posti per 90mila chilometri). Segue l'Azienda Giuliano Isontina che conta 132 veicoli: in 67 casi si tratta di auto con chilometraggio di 90mila chilometri. AsFo ha richiesto invece 74 mezzi elettrici: 20 auto a 5 posti da 90mila chilometri, 50 da 120mila chilomeri e 4 autocarri per 120mila chilometri. All'Ircss Burlo Garofolo un solo veicolo: un'auto da 60mila chilometri. Sono state richieste anche 33 wallbox e 101 colonnine di ricarica della potenza massima di 22 kW. In AsuFc saranno 52 le infrastrutture di ricarica (1 wallbox e 52 colonnine), che saranno sistemate in piazzale Santa Maria della Misericordia, via Chiusaforte, via Gervasutta, via Pozzuolo a Udine, ma anche a Cividale, Gemona, Codroipo, Manzano, Palmanova, Tolmezzo, Latisana, San Giorgio di Nogaro, Cervignano e San Daniele.

IL SECONDO LOTTO

Il secondo lotto, ormai al fotofinish, prevede invece 111 veicoli e 66 infrastrutture di ricarica. In Regione al servizio logistica serviranno 11 mezzi mentre alla direzione centrale Ambiente 3 veicoli elettrici. All'Ardis saranno destinati quattro mezzi (2 auto e 2 combi), all'Arpa 6 (3 auto e 3 autocarri con vano di carico), al Consorzio di bonifica Pianura friulana 2 auto. Fra i Comuni capoluogo di provincia, la fetta maggiore spetta a Trieste, con 24 mezzi (1 auto a 2 posti per 120mila chilometri in 60 mesi e 19 auto da 5 posti). Segue il Comune di Udine con 20 mezzi elettrici richiesti, fra cui 10 auto a 2 posti e 10 a 5 posti (per il medesimo chilometraggio di 30mila chilometri). Al Municipio di Pordenone, invece, saranno destinati 9 mezzi: 8 auto a 5 posti con 60mila chilometri in 60 mesi e una a 90mila chilometri. A Gorizia, infine, altre 9 auto elettriche. Un'auto elettrica andrà anche ad Area Science Park mentre all'Autorità di sistema portuale sono stati destinati 13 veicoli e a Trieste Airport 9. L'ateneo di Trieste riceverà un'auto elettrica (90mila chilometri) e Udine quattro: due auto per 60mila chilometri e due per 90mila.