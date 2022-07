Nuove varietà di pesca per resistere alle malattie. Ecco il progetto

FIUMICELLO - Il cuore dei 113 ettari di pesco coltivati attualmente in Friuli VG, si sa, batte tradizionalmente a Fiumicello. È in questo contesto che nasce il progetto: Miglioramento varietale della pesca friulana, promosso dalla Cooperativa Sociale Thiel assieme al Centro di ricerca per la frutticultura del Crea di Roma, all'aiuto dell'azienda agricola Feresin di Fiumicello Villa Vicentina e al sostegno della Cassa Rurale.

Il progetto, avviato nel 2017, vuole valorizzare le risorse del territorio e la promozione dello sviluppo di un'economia locale sostenibile esaltando la rinomata coltivazione locale della pesca attraverso un incrocio tra le varietà tradizionali maggiormente diffuse nella zona (Iris rosso o Triestina) e nuove varietà migliorative, con il molteplice scopo di rinnovare le caratteristiche organolettiche quali il colore di buccia e polpa; individuare tolleranze o resistenze alle malattie più frequenti; allungare la stagionalità della raccolta.

«Siamo partiti con un nucleo iniziale di 30 piante spiega Luca Fontana, presidente della Thiel e oggi ne stiamo testando ben 300, alcune delle quali paiono avere caratteristiche interessanti per il mercato». La tradizione peschicola fiumicellese era basata sui frutti a polpa bianca, ma nella biodiversità creatasi nei campi sperimentali, pare ci siano alcune varietà a polpa gialla.