Una seggiovia da 1.200 posti all'ora a Tarvisio, ma c'è anche una brutta notizia...

di Tiziano Gualtieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TARVISIO - Dalla prossima stagione invernale ildipotrà godere di un. Una notizia sicuramente positiva per gli amanti dello sci che, però, rischiano di fare i conti con una riduzione delle piste da poter usare.Per l'inverno 2018/2019, infatti, salvo grossi investimenti dell'ultimo minuto, bisognerà dire arrivederci alla pista Alpe Limerza e all'impianto della Misconca. La notizia positiva riguarda la zona della pista C: dopo trentacinque anni di onorato servizio, infatti, la seggiovia a due posti Tarvisio 2 sarà dismessa andando definitivamente in pensione. Il suo posto sarà preso da una nuova seggiovia quadriposto chiamata Nuova Tarvisio, che sarà dedicata al trasporto dei soli sciatori. Realizzato nel 1982, l'impianto richiedeva lavori di straordinaria manutenzione che avrebbero interessato componenti fondamentali come le stazioni di partenza e arrivo o la fune. In pratica, per continuare a mantenere in servizio l'attuale seggiovia, sarebbe stato necessario sottoporla a una radicale revisione. Un intervento troppo oneroso e poco conveniente: molto meglio dismettere l'impianto e realizzarne uno nuovo...