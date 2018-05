Pronta la giunta Fontanini: Michelini vicesindaco, 10 gli assessori

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE - Varata lache per i prossimi cinque anni guiderà il Comune di. Vediamo chi siederà sui banchi di Palazzo d’Aronco e con quale incarico. La notizia è di oggi pomeriggio, venerdì 25 maggio.con deleghe a mobilità, lavori pubblici, edilizia scolastica; Paolosport, attività del tempo libero, pianificazione territoriale;attività produttive, turismo, grandi eventi; Francescabilancio e controllo di gestione, partecipate, patrimonio; Alessandrocentri aggregazione giovanile, edilizia privata, servizi demografici; Elisa Asiapolitiche per superamento disabilità, pari opportunità, istruzione; Giovannisanita, assistenza sociale e rapporti con l’Università di Udine; Fabriziocultura, progetti europei; Silvanacontenziosi, personale, ambiente; Danielacircoscrizioni, innovazione, politiche dell’ascolto.Antonio Falcone commercio; Giovanni Govetto politiche per famiglia e scuole paritarie; Pierluigi Mezzini sicurezza; Andrea Cunta protezione civile; Claudia Basaldella tutela e benessere degli animali.