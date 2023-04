UDINE - Entro due anni potrebbero arrivare a 30 gli orsi problematici, perché troppo confidenti o aggressivi, nell'area del Nordest. Da qui l'urgenza di interventi seri di gestione che conducano a un effettivo riequilibrio. È quanto ha rivelato ieri a Pontebba Claudio Groff, coordinatore del Servizio faunistico alla Provincia autonoma di Trento, nel corso di un convegno nazionale promosso sui grandi carnivori dal Club alpino italiano. Groff, che lavora nel territorio della tragedia del giovane "runner" aggredito e ucciso da un'orsa con i cuccioli, ha anticipato i contenuti di un nuovo studio che attende una prossima pubblicazione.

Ha precisato che già nel 2021 l'Ispra aveva stimato per il 2025 una popolazione plantigrada di complessivi 130-140 soggetti. Sempre due anni or sono gli orsi a Nordest erano poco più di 100, dei quali fra i 70 e i 90 di età adulta e all'incirca 25 cuccioli. Altri 14 cuccioli sono nati nel 2022, tuttavia occorre considerare l'alta mortalità dei primi mesi o anni di vita (50%, analogamente al lupi). È presumibile che anche le gravidanze dell'inverno appena concluso abbiamo condotto a un numero simile di nascite quest'anno. In ogni caso, Groff ha constatato a colpi di numeri e grafici di carattere scientifico che «l'evoluzione degli orsi si sta rivelando molto più rapida del previsto negli ultimi anni», come peraltro dimostrano tutti gli indicatori.



MEZZO SECOLO

Il monitoraggio degli orsi a Nordest era cominciato esattamente mezzo secolo fa, nel 1973, ma quello di carattere genetico ha preso avvio nel 2002 con la raccolta e l'analisi di ben 10mila campioni. Un monitoraggio in 60 siti del Trentino è stato, ora, adottato come modello da applicare in tutti i Parchi nazionali d'Italia. Lo specialista di Trento ha anche spiegato che in origine il programma Life-Ursus puntava all'instaurazione sul territorio della Provincia autonoma di un numero variabile fra i 40 e i 60 orsi, ponendosi un tempo di attuazione assai elastico: da un minimo di 18 a un massimo di 41 anni. Oggi sappiamo che le cose sono andate diversamente, sebbene la dispersione dei plantigradi verso altre aree non sia affatto assente: Groff stima in 53 esemplari i protagonisti di tale fenomeno nell'arco degli ultimi due decenni. Hanno intrapreso un po' tutte le direzioni e soltanto una parte di tali animali ha successivamente deciso di ritornare in Trentino e in generale a Nordest. Gli esperti stimano in 50 il numero minimo di orsi per stabilizzare una loro comunità locale e garantirle un futuro.

Al di là delle misure urgenti e non necessariamente cruente - per ridurre la popolazione attuale in Trentino, ora l'obiettivo di medio periodo (valutato in alcuni decenni) è di favorire l'incontro fra questi orsi e quelli delle comunità stanziate nelle Alpi dinariche, in modo da favorire nel contempo una maggiore distribuzione della specie e una migliore tutela del patrimonio genetico.



IL LUPO

Anche i lupi hanno subìto un importante incremento delle loro popolazioni in Italia e ormai i loro 134 branchi occupano un terzo del territorio alpino, ma soltanto un quarto nel Nordest. La stima ufficiale più recente (2021) indica in 206 lupi la consistenza degli individui nell'Italia centro-orientale extra-Alpi e in ben 680 esemplari in quella centro-occidentale. Sull'arco alpino la stima parla di 946 esemplari sui soli versanti italiani, ma gli esperti com'è emerso alla giornata di studi di ieri prevedono che in quest'ultimo biennio sia avvenuto "sul campo" un aumento significativo di tali cifre. Complessivamente, i lupi stimati in Europa sono circa 17mila: le varie comunità territoriali, ciascuna con i suoi branchi, sono tutte in contatto fra loro, garantendo così un ampio patrimonio genetico, ad eccezione di una sorta di "isola" di lupi nella penisola iberica.

Sul fronte dei danni provocati agli allevamenti dai lupi con le loro predazioni, è stato il colonnello Cristiano Manni, comandante dei Reparto Carabinieri forestali di Tarvisio, a fornire dati ufficiali: «Le conseguenze negative della presenza dei lupi sono tecnicamente non osservabili, ossia di consistenza trascurabile ha chiarito di fronte a una mortalità per cause naturali pari al 20% nelle greggi di pecore e capre».



LA LINCE

È in assoluto il mammifero più raro d'Italia e lo si trova nella sola Foresta di Tarvisio: in queste settimane sono state rilasciate due femmine provenienti dai Carpazi, chiamate Margy e Sofia. Precedentemente gli esemplari erano due o al massimo tre, come certifica l'esperto friulano Paolo Molinari. Il Progetto europeo Life Lynx, che in italia vede il convinto sostegno proprio dei Carabinieri forestali, punta a scongiurare l'estinzione in quest'area dal triplice confine. Ma intanto, a proposito di confine, Margy e Sofia hanno passato la frontiera e sono state ora localizzate nella Carinzia meridionale. Di per sé tale "trasferta" significa poco, considerando che l'areale della lince si attesta mediamente attorno ai 200-250 chilometri quadrati, sebbene possa arrivare fino a un massimo di 1.250. Mentre il progetto contempla anche 5 rilasci di linci nella zona slovena di Bled e altri 11 nelle Alpi dinariche (Balcani), altre tre linci, già chiamate Jago, Karlo e Talìa (quest'ultima "battezzata" dai bambini della Valcanale) saranno trasferite dai Carpazi e rilasciate a breve nel Tarvisiano. La sfida all'estinzione è aperta.