Rosetta è stata assassinata: l'hanno sgozzata e poi bruciata

di Paola Treppo

UDINE -, la donna di 72 anni trovata completamenteieri mattina, venerdì 26 gennaio, nella sua abitazione della periferia dia Beivars, in via Emilia, non èa causa di un incendio accidentale; è stataQualcuno che aveva accesso alla sua casa, che era stata trovata con la porta aperta, senza giri di chiave, le hada parte a parte, con una lama, probabilmente con un coltello. Poi, dopo averla, ha tentato di confondere la scena del delitto,la cucina della bifamiliare dove la donna, ex infermiera, viveva molto appartata.​La Procura di Udine ha aperto un fascicolo pere i carabinieri deldi Parma, insieme agli uomini del Reparto investigativo del nucleo operativo di Udine e ai militari della scientifica, giunti questa mattina a Beivars, lavoreranno fino a tarda sera per esaminare il luogo del, già posto sotto sequestro.Ma chi ha ucciso Rosetta, una donna schiva, casa e chiesa, nubile, che non faceva entrare mai nessuno in casa? Pare che la 72enne avesse manifestato dellenegli ultimi tempi: aveva più volte chiamato le forze dell'ordine perché si sentiva. Aveva paura di qualcosa, di qualcuno. Benediva la casa con l'acqua santa, era spaventata da croci che trovava nel giardino di casa.Le stanze sono state trovate tutte sotto sopra. L'impianto di sorveglianza esterno fuori uso, spaccato. Una rapina finita male? Un conoscente che ha frugato ovunque in cerca di soldi o di altri beni, e che è stato colto sul fatto? Un omicidio premeditato? Le indagini sono in corso. Non pare sia stato trovato il coltello, l'arma del delitto. Ma in cucina sono stati trovati già ieri parecchi barattoli di vernice: forse la vernice è stata usata come accelerante per dar fuoco al corpo della donna dopo il taglio della gola.