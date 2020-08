Non si presenta all'appuntamento: escursionista disperso tra i monti

Non si è presentato all' appuntamento con l'amico tra i monti del Friuli: paura per un 85enne. I soccorritori sono intervenuti in serata a Comeglians per la ricerca dell'anziano che nel pomeriggio aveva battuto i monti della zona per una escursione assieme a un amico. Poi i due si sono divisi nella zona di Taulis con l'intento di ritrovarsi. Dellì85enne friulano non c'è stata più traccia. Immediato l'intervento dei soccorritori che stanno cercando l'uomo. La zona impervia e l'oscurità non facilitano però le ricerche.

