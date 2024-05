Noi non siamo in vendita». Dopo le prime avvisaglie in commissione (quando Stefano Salmè era stato in qualche modo “isolato” dal resto dei commissari di opposizione), ieri in consiglio i consiglieri di centrodestra hanno manifestato così, platealmente, la loro posizione critica, cui ha dato voce per tutti i colleghi (escluso Salmè) di minoranza Francesca Laudicina (Lega). È stata lei a leggere una mozione d’ordine, che chiedeva, in buona sostanza, che Salmè (in quel momento assente) venisse “cacciato” dai banchi di opposizione per approdare a quelli di maggioranza.

LA MOZIONE

«Con la nomina di Perissutti, moglie di Salmè, quale vicepresidente di Arriva» secondo Laudicina «il sindaco ha nuovamente acquisito alla sua maggioranza un ulteriore pezzo della minoranza» dopo l’operazione «compiuta al ballottaggio con Marchiol e Dazzan con la promessa di due assessorati. È di tutta evidenza che l’azione di vigilanza, garanzia e controllo di Salmè non potrà più essere quella di un componente di minoranza». Per questo ha chiesto a nome dei gruppi di centrodestra che si modifichi la sua collocazione e «si proceda a ricavare per lui un nuovo scranno tra i banchi della maggioranza». Una richiesta ritenuta «non mediabile» da Raffaella Palmisciano (Lista Fontanini) che ha chiesto sia discussa «entro il prossimo consiglio». In assenza della presidente Rita Nassimbeni (che si sta riprendendo dopo una frattura), il suo vice Pierenrico Scalettaris ha promesso che «mi farò carico di trasmettere la richiesta di Laudicina alla presidente. Immagino avremo modo di discuterla nella conferenza dei capigruppo». Stessa promessa anche per una richiesta di Giovanni Govetto (FdI), che sollecita il voto sulla «modifica del regolamento passata all’unanimità in commissione, che ci permette di convocare le commissione anche senza la firma di Salmè». Il capogruppo di Io amo Udine-Liberi elettori (arrivato successivamente) per parte sua, ha replicato così: «Lascio il teatrino a loro, io mi concentro su questioni “sicurezza, ztl, tassa sui rifiuti legata al porta a porta”, che sono responsabilità comune della giunta Fontanini e di quella De Toni che ha scelto la continuità, su questi temi, con la passata amministrazione. Noi Liberi Elettori rimaniamo l'unica vera alternativa al chiacchiericcio dei partiti». Pur astenendosi sulla delibera che riguardava l’assestamento generale che destina 13,5 milioni dei 18 dell’avanzo (resto dell’opposizione contraria), Salmè ha votato contro sulle tariffe Tari (passate a maggioranza) e pure (in solitudine) sull’ok al progetto di parco fotovoltaico a Prati del Torre.

LA TARI

Per Salmè «quella che paghiamo oggi in parte, al netto dello shock energetico è una vera e propria tassa sul porta a porta» e sui rincari ci sarebbe «la responsabilità precisa di chi ha voluto il porta a porta. Voi - ha detto rivolto alla maggioranza - volete agire in continuità con quel sistema e questa scelta si ripercuote su tasche dei cittadini. Noi rivendichiamo la nostra terzietà rispetto alla scelta del porta a porta e a alla vostra scelta di voler continuare sullo stesso errore». Mentre lo streaming rilanciava le immagini di banchi della maggioranza vuoti (ma solo per errore) Anna Paola Peratoner (Pd), che invece era ben presente con i colleghi, ha assicurato che «c’è chi sta lavorando per migliorare il sistema. Spero che ci riusciremo». Matteo Mansi (Pd) ha fatto il suo esempio di pensionato «come il 36% degli udinesi vicino alla linea della povertà, chiamato a coprire i 37mila cittadini che non pagano l’Irpef, quelli che non pagano la Tari. Quanto pensate che il consigliere Mansi possa resistere prima di finire in povertà? Propongo una mozione che evidenzi l’aumento di pensioni e stipendi».

Via libera anche all’autorizzazione per la costruzione dell’impianto fotovoltaico Prati del Torre Sud da 1,814 Mw proposto dalla Pvk, con un dibattito che ha visto anche momenti tesi, in particolare nel botta e risposta fra Manzan e Zini. Lorenzo Croattini ha proposto un emendamento (in parte ritoccato) che preveda che le compensazioni previste per la ditta siano monetizzate per essere destinate a interventi di rinaturalizzazione del parco del Torre. L’assessora Eleonora Meloni ha ricordato come nei sopralluoghi fatti a suo tempo nell’area sfalciata (per un’altra convenzione in essere) da Midolini «sono stati trovati degli inerti abbandonati negli anni. Con il contributo regionale di discarica assegnato dalla Regione di 24mila euro procederemo alla caratterizzazione di questa porzione ripulita».

Pietro Fontanini ha portato avanti la sua battaglia per l’abbattimento del “sarcofago”, sparito dagli orizzonti comunali visto che «il 17 ottobre 2023 la nuova giunta ha deciso di non procedere alla riqualificazione dell’area». Marchiol gli ha risposto che nel progetto «non c’era l’eliminazione del sarcofago, ma il suo abbassamento» e che si è preferito procedere «in espansione» riqualificando il centro «da piazza Marconi a piazza San Cristoforo e via Gemona con il laghetto» e non «con interventi spot». Sulla rotonda di piazzale Cavedalis, cara a Michelini, l’assessore ha assicurato che «non c’è un ritardo», ma «stiamo sollecitando la proprietà Danieli a fornire tutti i dati definitivi» e «c’è stata una richiesta della Soprintendenza di rivedere il progetto per quanto attiene un’area nei pressi di porta Villalta. A breve arriveremo a un punto conclusivo».