Il questore multa i cinquanta No mask negazionisti che hanno manifestato in piazza e sui social

UDINE - Saranno identificati e multati i partecipanti alla marcia negazionista anti covid che si è tenuta sabato sera a Udine. A sfilare per le vie cittadine del centro storico, rigorosamente senza mascherina a protezione dei rischi di contagio da Coronavirus, una cinquantina di persone che, non avendo rispettato quanto previsto dal Dpcm, saranno sanzionati come previsto dalla legge con una multa di 400 euro.

Le operazioni di identificazione saranno svolte dagli agenti della Questura di Udine presenti con un servizio dedicato ai controlli anti assembramento. La protesta del gruppo contro l'obbligo di mascherina chirurgica all'aperto e contrario anche alla vaccinazione anti covid 19 è iniziata nelle scorse settimane.

