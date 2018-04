Salta la fusione tra piccoli Comuni: il sindaco si dimette e denuncia

di Paola Treppo

VILLA SANTINA e RAVEO (Udine) -tra piccoli paesi: ilsie denuncia. Succede in Carnia dove i cittadini dierano chiamati a esprimere il loro parere sulla fusione tra i due Comuni.Un sondaggio pre referendum aveva dato esiti molto incoraggianti; a Raveo, in particolare, il paese più piccolo, la comunità aveva detto "sì" alla fusione per oltre il 50%. Poi, gli esiti del voto di ieri hanno fatto naufragare il progetto. «Colpa dell'opposizione - dice il sindaco di Villa Santina,-; avremmo potuto avere 2 milioni di euro per la fusione e per lavorare per lo sviluppo di questi due paesi che ormai condividono tutto da anni. Ci divide solo un ponte».«Quando mai vedremo questi soldi, adesso? Ma dove pensiamo di andare da soli? La minoranza di Villa ha lavorato contro, senza lungimiranza, dicendo alla gente che avremmo dovuto pagare un sacco di soldi. Per questo mi sono dimesso. Sono molto amareggiato e lo è anche il collega primo cittadino di Raveo».La scelta del sindaco di dimettersi è di oggi, lunedì 30 aprile. «Se nel prossimo consiglio comunale la minoranza non tornerà sui suoi passi, chiedendomi di restare alla guida del paese, le mie dimissioni saranno definitive». C'è tempo 20 giorni per rimettere a posto le cose.Polonia ha anche presentato una denuncia contro ignoti perché, durante la notte tra venerdì e sabato scorsi, tra l'una e mezza e le 2, quindi in orario di, qualcuno ha attaccato dei volantini con scritto "no alla fusione" sui pali della pubblica illuminazione di Villa. «Le telecamere della video sorveglianza hanno immortalato le "gesta" di queste persone e adesso le forze dell'ordine stanno indagando. Ho denunciato anche una persona che sabato pomeriggio, intorno alle 19, volantinava nei bar di Villa Santina». Indagano i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.