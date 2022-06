Niente posto fisso, c'è chi investe sulla montagna. Ecco la stroia di Francesca

SAPPADA - Rifutare un posto fisso per investire nella montagna. A Sappada il trend che inverte la rotta è già iniziato. Sappada conferma il suo trend in continua crescita nel settore turistico ed in particolare delle attività commerciali. Inaugura domani il rinnovato negozio di articoli di regalo e gadget “Cose di Casa” di Francesca Pupulin. Situato in borgata Bach il negozio ha raddoppiato la sua superficie e, dopo 1 mese di chiusura per i lavori di riqualificazione e ampliamento, riapre domani con uno spazio interamente dedicato ad articoli esclusivi come gli orologi a cucù artigianali, tovagliato tipico della montagna e complementi di arredo tradizionali.

«E' incoraggiante vedere come gli imprenditori e i commercianti sappadini rispondano al piano di investimenti stanziato per la località montana. E' questa la strada corretta per una sinergia pubblico/privato finalizzata alla crescita del turismo nella nostra regione» è il commento dell’assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini alla notizia dell’inaugurazione. «Crescere a Sappada è una scelta obbligata - dichiara Francesca Pupulin - i nostri ospiti si aspettano un costante rinnovamento ed è più che mai corretto investire, ora, per garantire la qualità nell’offerta turistica della nostra località». «E’ questa la strada giusta per rendere Sappada sempre più attraente - afferma l’assessore al turismo di Sappada Silvio Fauner - Abbiamo la fortuna di avere imprenditori che credono nel loro territorio e questo è un grande valore aggiunto».