Collassa la copertura della fabbrica Solari. Soccorritori spalano neve sui tetti delle casa

Da questa mattina, domenica 3 gennaio, i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico delle stazioni di Trieste, Maniago, Moggio Udinese, Pordenone e Udine sono impegnati con le stazioni di Sappada e Forni di Sopra, su richiesta della Protezione Civile, nelle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dall'eccezionale nevicata di Capodanno.

I tetti delle abitazioni sono sovraccarichi di neve e in alcuni casi sono a rischio crollo, come è successo a Prato Carnico, dove è collassata la copertura della fabbrica Solari. La stazione Valcellina è impegnata a Claut e quella di Cave del Predil, su richiesta del sindaco, è stata chiamata per sgomberare neve nelle abitazioni di alcune persone anziane.





Ultimo aggiornamento: 17:53

