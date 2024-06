PREMARIACCO - Ore 11.30: 20 metri cubi al secondo. Ore 13: 135 metri cubi al secondo. Ore 15: 250 metri cubi al secondo. Le rilevazioni della portata del Natisone, effettuate venerdì a monte del luogo della tragedia, danno la misura della terribile gravità dell'evento che ha travolto Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Casian Molnar: l'acqua ha registrato un volume superiore di 60 volte al dato medio e di 30 volte al valore primaverile. «Purtroppo le piene improvvise sono una caratteristica di questo fiume, dovuta alla sua conformazione morfologica e acuita da questa epoca di precipitazioni intense in tempi ristretti», spiega l'ingegnere idraulico Mario Causero, che vive proprio a Premariacco.

LA PERICOLOSITÀ

Da residente, oltre che da esperto, Causero conserva nella memoria non solo i numeri, ma pure le tragedie: «Ricordo i due fratellini morti mentre rincorrevano il cane in una forra, così come i corpi dei due canoisti recuperati solo dopo tre e sette giorni. La zona è dotata di cartelli che indicano il divieto di balneazione e il pericolo di annegamento, però i drammi sono ricorrenti, perché il fiume è corto e stretto: con un bacino così piccolo, bastano poche ore perché si formi la piena». Lungo 55 chilometri, il Natisone nasce in Italia a 415 metri di quota dalla confluenza del Rio Bianco e del Rio Nero, poi sconfina in Slovenia, quindi rientra in Friuli Venezia Giulia, attraversa i territori comunali di Pulfero, San Pietro, Cividale, Premariacco, Manzano e San Giovanni, finché confluisce nel Torre nei pressi di Trivignano Udinese. «La portata minima si legge nel "Contratto di fiume" del Natisone è di 0,8 metri cubi al secondo, ma è soggetto, nei periodi piovosi, a piene improvvise. La portata media può essere indicata in 4 metri cubi al secondo, mentre quelle primaverile/autunnale in 6-8 metri cubi al secondo». Quando alle 13.35 dell'altro ieri i tre giovani hanno lanciato l'allarme, il corso d'acqua era già una ventina di volte più grande di quelle dimensioni.

LA STRETTOIA

Annota ancora Causero: «I fiumi grandi e lunghi ci mettono ore e ore, anche un giorno, per veder la piena passare dall'alta montagna alla sezione considerata. Per il Danubio, ad esempio, ci vuole una settimana. Le persone che vivono in Romania, dove i fiumi sono di pianura, lunghi e lenti, per cui le piene improvvise non esistono, probabilmente non si rendono conto della pericolosità del Natisone. Non dimenticherò mai che nella notte del 5 giugno 2018, bastarono cinque ore per veder formarsi una piena di oltre mille cubi. Stavamo completando la costruzione di una centralina idroelettrica, ma non avemmo il tempo materiale di proteggere l'impianto, che difatti venne completamente sommerso». L'ingegnere fa due conti: «In quel punto c'è una strettoia, perché il fiume si reimmette nella forra. Nel momento in cui 250 metri cubi al secondo entrano in una sezione larga appena 30 metri, è chiaro che si alza molto il tirante idraulico. Se il bacino fosse più largo, il livello salirebbe magari di 50 centimetri, non certo di 2 metri. Ma il Natisone è fatto così e non c'è rimedio».

IL SOLE

Evidentemente i tre romeni non lo sapevano e le condizioni meteorologiche li hanno ingannati. «C'era una grande variabilità conferma Causero e non c'è stata la percezione del rischio». Il sindaco Michele De Sabata è amareggiato per i commenti superficiali sui dispersi letti in questi giorni sui social: «I ragazzi sono entrati in "spiaggia" senza acqua e con il sole e da lì a pochi minuti sono rimasti sorpresi e accerchiati dalle acque. Se avessero conosciuto il fiume e il posto sarebbero scappati. Purtroppo hanno perso l'attimo e alcuni secondi dopo l'acqua ha preso velocità, tanta da non permettere di poter trovare il contatto né ai due volontari né a Cristian, che si è tuffato ed è subito tornato indietro dalle ragazze, né al pompiere che in un ultimo tentativo disperato, si è tuffato in direzione dei ragazzi».