UDINE - Ci sono anche i tabulati e le conversazioni tra Patrizia e il Nue 112 tra gli elementi ora al vaglio della Procura di Udine che sulla tragedia del Natisone ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti.

Al vaglio tabulati e rotte degli elicotteri

Ieri in conferenza stampa il Procuratore Massimo Lia aveva fatto il punto rispetto alle indagini ancora alla fase iniziale. Tra i nodi da chiarire quello della competenza d'intervento e la tempestiva dei soccorsi. Intanto i carabinieri hanno già acquisito le testimonianze delle persone direttamente coinvolte, dei familiari e dei testimoni oculari, compresi alcuni dei soggetti che hanno realizzato il video documentando così la tragedia (in diretta). Sono stati acquisiti anche tutti i tabulati e le conversazioni tra la giovane Patrizia e il Nue, così come le rotte ufficiali seguite dagli elicotteri dei vigili del fuoco e della sanità regionale.

I prossimi passaggi delle indagini

«In natura esiste anche la tragica fatalità» aveva detto ieri il Procuratore, mentre sono in fase di definizione i prossimi passaggi, anche nell'ottica della stella polare indicata da Lia: la Procura si muoverà unicamente per cercare condotte omissive e non commissive. Questo significa che le verifiche dovranno stabilire il rispetto delle procedure: a questo proposito, saranno sentiti gli specialisti che si occupano di dare attuazione alle direttive ricevute. E' in corso di verifica anche la cartellonistica lungo il Natisone: ci sono segnali di pericolo di annegamento e divieto di balneazione, che andranno in futuro implementati con quello di pericolo di piene improvvise, che sul lato percorso dai tre ventenni per giungere sull'argine sembrerebbero non esserci.