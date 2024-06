Strage del Natisone, la rivelazione dell'operaio: «I ragazzi non sono riusciti a prendere la corda che continuavo a lanciargli»

«I ragazzi non sono riusciti a prendere la corda che gli lanciava l'operaio». La rivelazione è di una testimone oculare della tragedia del Natisone, che ha svelato a "Estate in diretta" (il programma in onda su Rai 1) quanto avvenuto in quegli istanti.

La dichiarazione è stata rilasciata lo stesso giorno in cui è avvenuta la strage, gli istanti successivi all'ultimo intervento dei soccorsi.

Natisone, perché Cristian Molnar non si trova? Potrebbe essere nella forra: «Arrivarci è molto rischioso»

La rivelazione

«Ho visto i pompieri che facevano di tutto - spiega Laura -, continuavano a lanciare le corde». E poi: «Ho dato anche un passaggio al dipendente del comune di Premariacco. Era disperato. Mi ha detto: "Non sono riusciti a prendere la corda che continuavo a lanciargli dalla spiaggetta"».

Cosa è successo

Dobbiamo ricordare che, oltre ai vigili del fuoco, due operai del comune di Premariacco hanno cercato di salvare i tre ragazzi intrappolati. In particolare sono scesi al livello del fiume, percorrendo il sentiero, e si sono avvicinati ai giovani. Il livello dell'acqua, però, era già alto. Tant'è che si era già formato l'isolotto da cui Cristian Casian Molnar, Patrizia Cormos e Bianca Doros non sarebbero più usciti. Una situazione già altamente compromessa. Con un intervento efficace che, a quel punto, poteva essere (con molta probabilità) solo dall'alto. I due dipendenti comunali ci hanno provato lo stesso. Li hanno rassicurati e gli hanno lanciato una corda per poterli trascinare via. Ma la corrente era troppo forte e continuava ad aumentare. Così da rendere le operazioni di salvataggio ancora più difficili.

Le corde lanciate dai soccorsi

Non solo gli operai. Anche i pompieri hanno lanciato delle corde, ma dopo che i tre sono stati travolti dalla piena. Sono state calate dal ponte, attraverso una scala sospesa sul fiume. Hanno cercato di coprire tutta la superficie del corso d'acqua, tanto che Cristian, Patrizia e Bianca sono passati vicino. Ma non sono riusciti ad afferrarle, travolti dalla forza dell'acqua che li trascinava verso il basso. Nelle forre. Lì dove potrebbe trovarsi ora intrappolato il ragazzo.