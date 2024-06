La mancata manutenzione della vegetazione ha favorito la piena improvvisa del Natisone? Quando i ragazzi si trovava sul greto del fiume, la portata è passata da 20 metri cubi al secondo (alle 11:30) a 135 metri cubi al secondo (alle 13:35). Per poi salire ancora a 250 metri cubi al secondo alle 15. Per comprendere questi dati bisogna procedere a un confronto con i mesi primaverili, quando è di 6-8 metri cubi al secondo. Se poi si analizza l'altezza, in base a quanto pubblicato dalla stazione di rilevazione di Cividale del Friuli, 6 km a monte del luogo della tragedia, il livello dell'acqua registrato alle 13:30 è di 196 centimetri (saliti fino a 229 alle 15:00). A riposo? Il valore è di circa 20 centimetri. Ma cosa può aver influito nel cambiamento repentino?

Il mancato sfalcio

«La situatione è cambiata da quando non c'è più la “manutenzione” nelle Valli del Natisone, quindi non c'è lo sfalcio - spiega Jenco Paoloni, artigiano di Cividale -. Un tempo, quando pioveva, l'acqua veniva in parte assorbita dal terreno e rilasciata nei vari affluenti che portano l'acqua del Natisone. Adesso, essendoci uno spopolamento delle colline, l'acqua (quando piove molto) scorre sopra la terra ed entra subito negli affluenti che vanno poi subito nel fiume. Quindi praticamente la piena diventa improvvisa: così come si riempie, si svuota in pochissimo tempo ed ha una forza devastante. E anche dove è successo il fatto, nel tratto da Cividale a Premariacco ci sono dei posti veramente molto stretti. E quindi l'acqua lì prende una velocità incredibile».

Come è cambiata la gestione del fiume

«Una volta c'era più necessità (anche di raccogliere la legna) - commenta Elia Miani, consigliere della regione Friuli Venezia-Giulia -. Anche la sponda era più sfruttata. Ho fotografie degli anni trenta che il fiume Natisone sembrava il Grand Canyon. Era del Demanio, non c’erano proprietari e quindi la gente lo sfruttava. Ora non c'è un’incuria, perché il fiume è di competenza regionale e quindi viene controllato, vengono rifatte le sponde dove c'è necessità, dove ci sono le frane. Logicamente, la pulizia non viene fatta se non quando è d’intralcio (ad esempio c’era un tronco che si è bloccato su un ponte poco tempo fa)».

Il fiume va più veloce con la vegetazione?

Nel tempo corso del fiume è cambiato. «Nel cividalese abbiamo fatto dei lavori - conferma il consigliere Miani -. La piena modifica il percorso, come è accaduto a Premariacco. Il ponte romano, ti parlo di un po' di anni (una decina), veniva chiuso perché il fiume arriva sopra. Ma non creava allagamenti se non a Manzano, dove sono stati create delle barriere per evitarli. Ti dirò che è cambiato il clima. Non venivano queste piene da noi a giugno. Forse c'erano trenta gradi di caldo veniva il temporale».