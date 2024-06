PREMARIACCO - Quanti erano gli operatori del Nue112 che quel giorno hanno interagito con Patrizia. Sarà questo uno dei prossimi passaggi dell'indagine della Procura di Udine, che sulla tragedia del Natisone ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento ancora a carico di ignoti. Secondo le prime indiscrezioni sembra che a prendere la chiamata di soccorso della ragazza sia stato più di un operatore, ma non c'è ancora certezza al riguardo. La Procura infatti si sta muovendo anche su questo punto, con verifiche sulle comunicazioni.

Cosa sappiamo finora

Quattro sono le telefonate partite dal cellulare di Patrizia Cormos al Numero Unico per le Emeregenze 112. La prima, delle 13.29, durò troppo poco. Il secondo tentativo fallì perché la linea cadde praticamente subito impedendo di stabilire un contatto tra la ragazza e l'operatore. Secondo le prime indiscrezioni è possibile - anzi, per gli esperti è molto probabile - che ci sia stato più di un interlocutore a raccogliere la richiesta di aiuto della ragazza, mentre si innalzava rapidamente il livello delle acque del Natisone. Il flusso di richieste di Sos al 112 è elevatissimo e operano almeno una decina di operatori in servizio continuativo e contemporaneo.

Chi ha risposto alle chiamate di Patrizia

La probabilità infatti è che nell'arco delle quattro richieste di aiuto della ragazza più di un operatore abbia preso la telefonata. Ma come funziona quando una chiamata raggiunge la sede del Numero unico. Chi è al centralino ha davanti un monitor sul quale compaiono le richieste pervenute e gli interventi che eventualmente sono stati disposti. Dunque un secondo o perfino un terzo operatore che fosse entrato in contatto con Patrizia avrebbe immediatamente saputo a quale situazione si facesse riferimento e quali provvedimenti erano stati decisi.

Come funziona il Nue112

Attivo in Friuli Venezia Giulia dal 2018, il Nue112 lavora con la geolocalizzazione. Tramite un sofisticato sistema, sia chi telefona con il cellulare, sia chi chiama con il telefono fisso, viene individuato in un punto della carta geografica. Si capisce con precisione il punto di chiamata così da consentire un tempestivo e preciso invio dei mezzi di soccorso. È avvenuto anche a Premariacco con le squadre di terra dei vigili del fuoco, giunte in poco più di un quarto d'ora dalla prima chiamata - quella delle 13.29 - dopo essere partite dal Comando provinciale di Udine.

Tornano i bagnati sulla Premariacco Beach

A più di una settimana dalla tragedia sono tornati i primi bagnanti sulla "Premariacco Beach", quella spiaggetta sul greto del Natisone, dove si erano sistemati i tre ragazzi. La presenza di qualche persona, giunta sul posto con il necessario per restare un po' di tempo distesa al sole - il posto è privo di qualunque servizio - ha suscitato la reazione indignata di molti cittadini che hanno trovato il fatto poco rispettoso nei confronti dei tre ragazzi morti. Il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata, ha spiegato che «non esiste una specifica ordinanza di divieto». Dunque, è un comportamento che «sta al buon senso delle persone, non penso ci siano altre parole da spendere». Di contro, la comunità locale ha in questi giorni manifestato non solo rispetto ma anche affetto per le vittime e per i soccorritori.