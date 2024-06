Natisone, senza Cristian da due settimane. Le ricerche tornano a Manzano, il maltempo potrebbe aver mosso i fondali

PREMARIACCO - «Droni, elicottero, pompieri e sub. Sono tutti a Premariacco come ogni giorno». In quel paese della provincia di Udine il tempo sembra essersi fermato al 31 maggio, se non fosse che da quindici giorni ormai si rinnova un via vai di soccorritori ancora alla ricerca di Cristian Casian Molnar, il ragazzo ultimo disperso della tragedia del Natisone.

Dove sono concentrate le ricerche

«Nessuna novità» aggiorna amareggiato il sindaco che segue quotidianamente lo sviluppo delle operazioni. «Oggi il fiume è ispezionabile da sotto e sopra» continua nel suo post Facebook. Ricerche che devono fare i conti con gli sbalzi metereologici di questi giorni, le cui conseguenze si riversano anche sul livello dell'acqua, in caso di maltempo difficilmente il corso è ispezionabile con cura.

Se nei giorni scorsi le operazioni si erano concentrate nell'area tra il ponte Romano e quello di Orsaria, nelle ultime ore le perlustrazioni si sono spostate nella zona già battuta di Manzano. Un nuovo controllo che si è voluto tentare dopo le piogge abbondanti e le correnti d'acqua che avrebbero potuto portare dei movimenti tra gli anfratti sommersi. L'attenzione resta alta, così come la speranza di riportare il corpo di Cristian alla famiglia Molnar.