Natisone, Cristian forse nella forra del fiume: oggi elicotteri fermi per il maltempo

PREMARIACCO - A causa del meteo incerto di queste ore oggi, lunedì 10 giugno, non è previsto alcun sorvolo dell'elicottero. A darne notizia è il sindaco di Premariacco Michele De Sabata, che da venerdì 31 maggio aggiorna costantemente su Facebook in merito all'avanzamento delle ricerche, dopo il 2 giugno concentrate solo su Cristian Casian Molnar, ultimo disperso della tragedia del Natisone.

Come si svolgeranno le ricerche oggi

Una bacheca quella del profilo social del primo cittadino, diventata da quel giorno, un diario di bordo. «11esimo giorno di ricerche.

Come ogni mattina hanno organizzato la giornata, oggi colpa meteo non volerà l'elicottero, tutto il resto come ogni giorno». Su Premariacco infatti sono previsti intensi rovesci, anche temporaleschi, in evoluzione per tutta la giornata e che interesseranno tutta la regione. In azione ci sono 38 pompieri, volontari della Protezione civile. Come ogni giorno, 80 le persone impegnate nel ritrovamento di Cristian.

La famiglia di Cristian

Intanto tutta la famiglia di Cristian si è riunita a Premariacco. Ieri i genitori sono arrivati dalla Romania e hanno raggiunto il fratello Pietru Radu. Sperano in un miracolo, ma le squadre di soccorso stanno cercando un corpo, che potrebbe essere intrappolato nella forra del Natisone.

Cosa è la forra del Natisone e perché è difficile arrivarci

Il corpo di Cristian Molnar potrebbe essere finito nella gole della forra. Si tratta di una gola a pareti verticali e ravvicinate, che può essere profonda anche sei metri. Una caratteristica del Natisone, difficile da esplorare per i soccorritori, che per arrivarci hanno bisogno del supporto dell'elicottero. «Arrivarci è molto rischioso, serve un sostegno ai sommozzatori con l’assistenza continua dell’elicottero che arriva da Venezia ogni giorno», le parole del sindaco di Premiariacco riportate da Telefriuli.

Maltempo, a rischio l'avanzamento delle ricerche

Le ricerche proseguono senza sosta ma dovranno fare i conti con l'ondata di maltempo prevista per le prossime ore: pioggia e temporali che sicuramente renderanno le attività più difficoltose. In caso di situazioni estreme, è già stata annunciata la sospensione temporanea delle ricerche. La tragedia dei tre ragazzi è stata causata proprio per il carattere torrentizio del fiume Natisone le cui acque, come si è visto, in caso di forti e consecutive precipitazioni e conseguenti situazioni di piena, possono innalzarsi addirittura di metri in pochi minuti.

Le indagini sui soccorsi

Intanto nel lavoro di indagine che sta svolgendo la Procura, è in programma oggi l'audizione del vigile del fuoco che tentò di salvare, gettandosi nel fiume a nuoto, i tre ragazzi travolti dalla piena del Natisone. Il vigile verrà sentito dai carabinieri: si tratta di una normale acquisizione di testimonianze legate alla tragedia. Per il momento, non ci sono iscrizioni nel registro degli indagati.