PREMARIACCO (UDINE) - Al quarto giorno di ricerche lungo il corso del fiume Natisone manca ancora all'appello lui, Cristian Casian Molnar, il ragazzo di 25 anni che con la fidanzata Bianca e con l'amica Patrizia, è stato inghiottito dalla piena nella giornata di venerdì in Friuli. Nonostante l'ulteriore sforzo nelle ricerche portate avanti strenuamente anche ieri da una cinquantina di soccorritori, di lui ancora nessun riscontro. Parallelamente però si puntano ad approfondire anche le primissime operazioni messe in campo subito dopo l'allarme dato sia dai tre ragazzi, sia dai testimoni che li hanno visti in difficoltà nella spiaggetta sotto il Ponte Romano di Premariacco.

IL FASCICOLO DELLA PROCURA

La Procura di Udine, che ha convocato i giornalisti per questa mattina per fare il punto sulle indagini, acquisirà i tabulati delle richieste di aiuto giunte alla centrale 112 nella tarda mattinata di venerdì 31 maggio. Il tutto andrà ad integrare le documentazioni acquisite in questi giorni all'interno del fascicolo informativo aperto sulla vicenda, che rimane senza indagati e senza ipotesi di reato. Era stato il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci a richiedere ufficialmente sabato una relazione puntuale sull'accaduto al prefetto di Udine, Domenico Lione, il quale si era già attivato per fornire tutte le informazioni a disposizione. Sono le tempistiche d'intervento e le loro modalità a dover essere vagliate dalle autorità competenti. Si discute, ad esempio, se invece di attivare l'elicottero "Drago" dei Vigili del fuoco, di stanza all'aeroporto Marco Polo di Venezia, non fosse stato più opportuno far alzare in volo l'elicottero sanitario della Sores Fvg, con tecnico del Soccorso alpino a bordo, operativo da Campoformido, che dista soltanto una manciata di minuti di volo da Premariacco. Un'attività informativa che giunge all'indomani delle prime sollecitazioni fatte anche dai parenti delle vittime, che chiedono di conoscere la verità sui terribili minuti dei primi soccorsi. «Bianca non doveva essere lì» diceva distrutta dal dolore domenica la madre, dopo la comunicazione del ritrovamento del corpo della figlia; «Mi sento a pezzi. Non c'è niente che possa consolarmi in questo momento. Vorrei che tutto questo non fosse vero» gli ha fatto eco il padre di Patrizia, sempre in quei strazianti momenti.

I TEMPI E LE RICOSTRUZIONI

Secondo quanto emerso la prima chiamata di soccorso sarebbe stata fatta attorno alle 13.25 di venerdì (ma altre versioni parlano delle 13.35) da una delle vittime che in modo preoccupato diceva di essere rimasta "prigioniera" con i due amici sul greto del fiume a causa del livello delle acque che saliva e impediva loro di tornare a riva. L'addetto della centrale del Numero unico regionale 112 ha gestito l'Sos come soccorso tecnico - nel quale non ci sono persone con problemi sanitari - e ha dunque deciso di dirottare la richiesta al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Udine, il quale ha inviato, con la massima urgenza, l'equipaggio più vicino al luogo della richiesta e ha immediatamente attivato le squadre specializzate di fluviali e messo in preallarme i sommozzatori. Contestualmente, è stato attivato Drago, l'elicottero dei pompieri, che ha iniziato a predisporre il proprio piano di volo e acceso i motori. Visto l'innalzamento del livello del fiume, pochi minuti dopo, la ragazza che aveva fatto la prima chiamata ha sollecitato, in preda al panico, nuovamente l'arrivo dei soccorsi, imitata da almeno una mezza dozzina di passanti, che transitavano sul ponte Romano e avevano compreso la difficoltà del caso. Nel frattempo, anche il personale di terra dei pompieri era giunto in zona: valutato che Drago aveva da poco iniziato il tragitto verso il Friuli Venezia Giulia, è stato chiesto l'intervento dell'elicottero sanitario della Sores Fvg, con un tecnico del Soccorso alpino a bordo, che potesse compiere specifiche manovre per un eventuale recupero all'esterno del velivolo. Questo secondo elicottero si è alzato in volo pochi minuti dopo Drago, ma, dovendo percorrere una distanza ben più ravvicinata, è arrivato a Premariacco prima. I tre ragazzi, purtroppo, qualche istante prima - soltanto un paio di minuti secondo i testimoni oculari - erano già stati risucchiati dal fiume, nonostante l'eroico tentativo di salvataggio dei vigili del fuoco, uno dei quali si è perfino lanciato in acqua, rischiando anche lui di essere trascinato dalla impetuosa corrente.

LA CAMERA ARDENTE

Se per Cristian le ricerche di ieri come detto non hanno dato ancora esito, le famiglie di Patrizia e Bianca si preparano a dare l'ultimo saluto alle loro figlie. La camera ardente verrà allestita presso il cimitero di San Vito a Udine dalle 8.30 di oggi fino alle 18.30, per permettere a chi lo desidera di rendere omaggio. Il giorno seguente, riaprirà fino alle 16 per poi lasciare spazio ad una cerimonia di preghiera ortodossa, un momento di raccoglimento e riflessione spirituale per le due giovani. A seguire il trasferimento in Romania, dove saranno sepolte nella loro città natale, Tarna Mare, situata nel distretto di Satu Mare della storica regione della Transilvania.