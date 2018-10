UDINE - Uno studente minorenne di un istituto superiore di Udine è stato trovato stamani dalla Polizia in possesso di 22 grammi di marijuana. La sostanza era nascosta in un sacchetto all'interno dello zaino con i libri di scuola, insieme a una dose già confezionata in una bustina di plastica termosaldata, un bilancino di precisione elettronico, nylon per confezionare altre dosi e uno spinello. Il ragazzo è stato controllato, assieme ad altri compagni, mentre attendeva di entrare in aula e sarà denunciato alla Procura minorile per illecita detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.



Il controllo era stato programmato nell'ambito dei servizi disposti settimanalmente dal Questore di Udine, Claudio Cracovia. La polizia con il reparto prevenzione crimine di Padova e con l'ausilio di una unità cinofila della Guardia di Finanza ha effettuato controlli mirati al terminal studenti e nelle vicinanze di due istituti superiori cittadini. Venerdì scorso, durante un analogo controllo, la Polizia aveva arrestato per illecita detenzione a fini di spaccio di più dosi di hashish un cittadino pachistano di 33 anni trovato all'esterno di un altro istituto superiore cittadino. L'uomo era stato avvicinato da un gruppo di ragazzi al termine delle lezioni.

