Nasce FedAgriPesca: insieme 150 imprese di allevatori e di pescatori

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRIULI VENEZIA GIULIA -: nasce. Venanzio Francescutti è nuovo presidente della filiera agroalimentare cooperativa regionale che mette insieme 150 imprese.Venanzio Francescutti, 54 anni, viticoltore die presidente dell’azienda Marianis di Palazzolo dello Stella, è il nuovo presidente di FedAgriPesca Fvg, la neonata Federazione regionale di Confcooperative Fvg che mette insieme le ex Fedagri e Federcoopesca, le due federazioni di riferimento per il comparto agricolo e quello. Nasce così un luogo di rappresentanza unica della filiera alimentare regionale. Un modo per affrontare, con un approccio unitario, il rapporto con i mercati e con le istituzioni, per sviluppare percorsi di valorizzazione dei prodotti e del reddito dei soci agricoltori,«Proseguirò nell’impegno di chi mi ha preceduto e mi avvarrò sicuramente della collaborazione di tutto il nuovo consiglio - dice Francescutti -. L’agricoltura regionale è un valore di assoluto rilievo per tutta la nostra economia e ci dedicheremo, lavorando a 360 gradi, per valorizzare i settori che stanno producendo buoni risultati, come l'area della vitivinicoltura, e per far crescere e rafforzare quelli un po’ più in difficoltà come i comparti cerealicolo e zootecnico».FedAgriPesca riunisce 150 cooperative (137 agricole e 13 della pesca), con più di 10.500 soci e un valore alla produzione di circa 520 milioni di euro. Nella nuova federazione ci sono 44 cooperative del settore lattiero-caseario, 18 cooperative del settore ortofrutticolo, 9 essiccatoi cerealicoli, 7 cantine e altre 59 cooperative di altri settori.«La nuova Federazione - spiega, presidente nazionale uscente di Federcoopesca, intervenuto all’assemblea costitutiva di FedAgriPesca Fvg -, nasce per dare rappresentanza unitaria a tutta la filiera italiana del Made in Italy agroalimentare e ittico che si trova, nei temi dell’approccio al mercato, della commercializzazione, dell’etichettatura, della semplificazione e della sburocratizzazione, ad affrontare i medesimi problemi e, già da tempo, a fare fronte comune a sostegno delleassociate».