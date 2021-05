Napoli-Udinese 2-0, la diretta: al 28' la sblocca Zielinski. 3' dopo il bis di Fabian Ruiz

Il Napoli in cerca della sicurezza di un posto in Champions League contro un'Udinese ormai salva. L'anticipo del Diego Maradona apre il terz'ultimo turno di Serie A. Sono sei i risultati utili consecutivi della formazione partenopea, vincente quattro volte nelle ultime cinque giornate. Gattuso dovrà però rinunciare ancora a Koulibaly e Maksimovic in difesa. In attacco, data l’assenza di Mertens per infortunio, ci sarà spazio per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, dopo un lungo periodo di adattamento, sembra essere in piena forma. Sono quattro i gol messi a segno dall’ex Lille nelle ultime cinque giornate di campionato.

L’Udinese arriva dal pareggio interno per 1-1 contro il Bologna. La formazione di Luca Gotti occupa l’undicesimo posto in classifica a quota 40 punti. Situazione dunque tranquilla quella della squadra friulana che non ha molto da chiedere al campionato. L’ultima vittoria risale alla gara esterna con il Benevento vinta per 4-2 che ha assicurato la salvezza. Tuttavia, Rodrigo De Paul vorrà mettersi in mostra in queste ultime gare prima di un probabile addio a fine stagione al club bianconero. I friulani hanno ottenuto solo una vittoria nella ultime quattro gare di campionato.

SEGUI LA DIRETTA

Le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Zeegelaar; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. Allenatore: Gotti.