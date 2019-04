Musicoterapia per risvegliare il ventenne in coma dopo lo schianto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ZOPPOLA - Dopo la veglia di preghiera nella chiesa di Zoppola, dove un'intera comunità si è stretta attorno ai familiari dei due ragazzi rimasti gravemente feriti nell'incidente stradale della scorsa settimana in via Risi, il 20enne che è ricoverato in Terapia intensiva a Udine è stato sottoposto a "musicoterapia". È tecnica che all'ospedale di Udine è molto usata nei casi di pazienti in coma. Al giovane vengono fatti ascoltare brani dei cantanti e dei gruppi musicali che...