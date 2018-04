Il museo dei sogni: tra marionette e burattini, nel teatro delle meraviglie

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVIDALE DEL FRIULI (Udine) - Si chiama Centro internazionale, Teatro delledie comprende una piccola parte dell’intera collezione di Maria Signorelli: le, ie tutti i pezzi esposti in questo allestimento, unico nel suo genere, sono stati dichiarati "di eccezionale interesse culturale" dal Ministero dei beni e delle attività culturali.Marionette e burattini aprono la strada a un percorso conoscitivo e di studio su quello che ha significato, nei secoli, il teatro di figura in Italia e nel mondo. Gli spazi raccontano sia la storia delladi Vittorio Podrecca, sia la personalità di Maria Signorelli, artista e intellettuale, la cui sensibilità ha consentito, negli anni '60, di salvare gran parte dei materiali legati alla Compagnia di Podrecca. Podrecca e la Signorelli esemplificano anche due modalità del Teatro di figura, la marionetta e il burattino, che costituiscono storicamente uno dei vanti culturali dell'Italia.Vittorio Podrecca, nato nel 1883 a Cividale del Friuli e scomparso nel 1959 a Ginevra, è stato il più grande impresario eitaliano di una compagnia di marionette. Era figlio di Carlo, avvocato e scrittore, e fratello di Guido, giornalista e politico, noto per essere stato, assieme a Filippo Turati e Andrea Costa, uno dei fondatori del Partito Socialista Italiano.In una stanza del primo piano del museo domina una teatrale ricostruzione del grande armadio utilizzato a Roma dalla Signorelli come contenitore espositivo per i suoi burattini. Splendido il Pagliacciodella fine del XIX secolo e inizi del XX che la Signorelli teneva nello studio. Nella stanza a fianco c'è invece una gradinata espositiva a tre altezze ricavata dagli originali “praticabili” della Compagnia dei Piccoli di Podrecca. Qui trovano spazio le più famose marionette di Podrecca come i, il Domatore di Leoni, la Messicana, Colombina, il Trampoliere.Al secondo piano domina il ponte di scena, fondamentale castello di manovra nel teatro di marionette. Sul retro c'è il fondale appena restaurato del Pinocchio di Podrecca, con la scena della Balena, con le marionette Pinocchio, i tre dottori Il Corvo, Il Gufo, Il Grillo e il; questa ultima marionetta, mai esposta, è stata appena restaurata con il contributo dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Fvg.In questa stanza è stato ricostruito un laboratorio di restauro per le marionette e burattini con tutti gli strumenti necessari. Attrezzi, bauli, vestiti, scarpine, modelli, spadini, attrezzi del falegname, della, della. Ai lati le “torrette di sortita” originali dove sono esposti alcuni pezzi fra i quali marionette, pupazzi e burattini. Fra tutti spiccano il Cavaliere polacco, in cartone e polistirolo, il Pupo napoletano della fine del XIX secolo. Info www.comune.cividale-del-friuli.ud.it. Il museo è comunale.