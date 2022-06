UDINE - Dopo l'iter formale, è tempo di concretizzare: Palazzo D'Aronco acquista l'ex cinema Odeon per 640 mila euro e la compravendita sarà conclusa appena l'operazione verrà approvata dal consiglio comunale di fine mese. Del futuro, si sa che l'intenzione dell'amministrazione è di trasformare l'edificio, progettato da Ettore Gilberti e di proprietà della Immobiliare Udinese srl, nella Casa dei Basaldella, ma per ora non c'è un progetto: «Abbiamo stimato che il recupero dell'immobile costi tra i 2 e i 2,5 milioni di euro ha spiegato l'assessore al bilancio, Francesca Laudicina -; il progetto non c'è ancora e ora valuteremo cosa fare, se promuovere un concorso di idee oppure affidare un incarico esterno». La cifra di acquisizione è stata stabilita tramite una perizia dell'Agenzia del Demanio e la giunta ha già approvato una variazione di bilancio da ulteriori 31 mila euro per le spese di notaio e le imposte. Inaugurato nel 1936, l'edificio ha ospitato a lungo un cinema chiuso definitivamente nel 2003; da allora ci sono state diverse ipotesi di recupero e ci fu un interessamento sia da parte della Fondazione Giovanni da Udine sia dal Css, non andati in porto; dopo 20 anni, però, l'iniziativa dell'amministrazione Fontanini apre nuove prospettive: l'ex Odeon diventerà il Museo che raccoglierà le opere dei tre celebri fratelli artisti, ma ospiterà anche spazi per i giovani e una biblioteca.

Sempre in chiave di un recupero dell'esistente, la giunta ieri ha approvato la variante per l'area ex Bertoli, che ora dovrà avere il via libera definitivo del consiglio: «Rispetto al piano del 2005 - ha spiegato l'assessore all'urbanistica, Giulia Manzan -, abbiamo modificato le destinazioni non più in linea col mercato, riducendo il residenziale e diversificando il direzionale che ora potrà ospitare spazi commerciali (con un limite di 3900 metri quadrati), servizi alla persona, strutture ricettive e sale polifunzionali. Un mix di destinazioni che riteniamo possa rendere più attrattiva l'area per gli investitori che parteciperanno alla prossima asta». Per gli acquirenti, il Comune ha messo anche dei paletti, tra cui la bonifica completa prima di qualsiasi altra realizzazione e la creazione di un parco pubblico per circa 60 mila metri quadrati. Anche per quanto riguarda il grande piano di rigenerazione urbana del compendio dell'ex Caserma Osoppo (il progetto Experimental City) ci sono delle novità: l'amministrazione ha infatti aggiunto 50 mila euro ai 450 mila inizialmente previsti, per una variante che riguarda i campi sportivi scoperti: «Abbiamo voluto migliorare la fruibilità dei quattro impianti sportivi previsti e destinati al basket, alla pallavolo, al tennis e al calcio a cinque ha spiegato il vicesindaco Loris Michelini -. La modifica riguarda il fondo dei primi tre impianti, che verrà realizzato in cemento lisciato. L'altro intervento riguarderà la recinzione dei campi, che passerà da 2,5 a 6 metri di altezza». Infine, a luglio sarà sistemato anche il sottopasso pedonale tra via Marco Volpe e il centro studi, grazie ad una iniziativa di recupero artistico (murales) proposta dell'associazione On Art.

RIFIUTI

Ammontano a ben 100 mila euro i fondi che il Comune stanzierà per sgomberare dai rifiuti pericolosi alcuni immobili (posti sotto sequestro) in via Emilia 127, dopo che l'ordinanza del 2021 che ne chiedeva la rimozione è caduta nel vuoto. «Purtroppo ha spiegato Pietro Fontanini -, qualche volta le ordinanze emesse dal sindaco per la rimozione di rifiuti su proprietà privata rimangono lettera morta perché i proprietari non adempiono. Dato che Vigili del Fuoco e Polizia stradale hanno segnalato rifiuti pericolosi, è quindi necessario che il Comune si sostituisca ai privati inadempienti».