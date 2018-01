Entra in casa per fare le pulizie e trova il padrone morto nel letto

di Paola Treppo

CODROIPO (Udine) - Entra in casa come fa sempre per fare lee trovail padrone dell'abitazione nel suo letto. Chiama subito aiuto, spaventata, sperando sia ancora possibile salvarlo; ma quando l'équipe medica dell'ambulanza arriva sul posto non può fare nulla: l'uomo è deceduto e la morte risale a diverse ore prima. Il decesso è naturale ed è legato probabilmente a un. La tragica scoperta nella prima serata di ieri, venerdì 12 gennaio, intorno alle 19.30, in una abitazione di Codroipo; è qui che un pensionato di 75 anni, G.P.M., viveva da solo e, per rassettare casa e per un aiuto in cucina, si faceva dare una mano dalla donna delle pulizie.​Il medico legale che ha decretato il decesso ha fatto risalire la morte del pensionato alla prima mattina; ottenuto il nulla osta da parte del magistrato di turno della Procura di Udine, la salma del 75enne è stata rimossa e composta nella cella mortuaria. Illo ha colto nelle prime ore di ieri, se non di notte. Nella giornata di oggi, sabato 13 gennaio, sarà eseguita una ispezione esterna.