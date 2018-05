Esce da scuola e sale in moto: professoressa travolta e uccisa

di Paola Treppo

CAVAZZO CARNICO e ARTE TERME (Udine) - Non ce l'ha fatta ed è morta, l'che era rimasta coinvolta in un gravissimonel pomeriggio di giovedì: la docente aveva fatto lezione nelle scuole di Cesclans, aCarnico; poi era uscita ed era salita sulla sua moto per fare rientro a casa, ad Arta Terme, in Carnia.La, 59 anni, molto amata e conosciuta per aver insegnato in diverse scuole della montagna friulana, era in sella a una Honda quando, lungo la strada regionale 512, a Cavazzo, si è scontrata con una auto, una Fiat Punto, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti per i rilievi e la viabilità.A bordo del veicolo c'erano due ragazzi della zona che sono rimasti feriti in maniera molto lieve. L'impatto è stato tremendo per lache è finita sull'asfalto perdendo subito i sensi; era stata tempestivamente soccorsa dal personale medico di una ambulanza e da quello dell'elicottero sanitario decollato da Campoformido.Stabilizzata, Tiziana Marra era stata trasportata in volo, in codice rosso, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. I medici hanno fatto il possibile per salvarla ma per lei le lesioni si sono rivelate fatali; a dare la notizia della sua, postando la foto dell'amata madre su Facebook, questa mattina di sabato 19 maggio, è stato con grande dolore il figlio,. ​La famiglia aveva già sofferto per la morte, avvenuta qualche anno fa, del marito di Tiziana Marra, Mauro Selenati, anche lui grande appassionato del volo libero col deltaplano.