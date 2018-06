Va a fare la spesa e vede il corpo di un uomo morto a bordo strada

di Paola Treppo

PULFERO e SAN PIETRO AL NATISONE (Udine) - Scende dal paese montano per fare la spesa e vede ilsteso a bordo strada, immobile, accasciato su sé stesso; è successo questa mattina nel piccolo borgo di, nel comune di, nelle Valli del Natisone, al confine con la Slovenia.Una donna che stava percorrendo la strada che, dalle alture della borgata porta lungo la statale, ha visto il corpo di un uomo accasciato a terra. Si è avvicinata un attimo per capire cosa gli fosse accaduto e poi si è resa conto che la situazione era critica. Ha dato l'allarme e sul posto è giunta, in, una ambulanza inviata dalla centrale Sores di Palmanova.Seppure tempestivo, l'intervento della equipe medica non è valso a nulla: per l'uomo rinvenuto a bordo strada non c'era più nulla da fare, se non decretare il. Vittima di quello pare a tutti gli effetti essere uno un malore fatale, un boscaiolo originario di Pulfero,, 71 anni, residente ad Azzida di San Pietro al Natisone. L'anziano, che viveva da solo, era andato aa Mersino, nelle Valli, in alcuni terreni di sua proprietà, quando si è sentito male. Dal bosco ha cercato di raggiungere la strada per chiedere aiuto ma giunto sulla carreggiata ha perso i sensi ed è