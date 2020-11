Già fragile non regge al virus: il dolore del sindaco per la concittadina morta a 44 anni

GORIZIA - «È uno dei momenti più difficili dall'arrivo del virus che ha cambiato le nostre vite». Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia, non nasconde la sua sofferenza per il difficile momento nel giorno in cui è deceduta una compaesana di 44 anni per il Coronavirus. «Questo pomeriggio ci è stato comunicato che una giovane donna goriziana è morta all'ospedale di Trieste - spiega Ziberna - Era ricoverata da pochi giorni dopo essere passata dal Pronto soccorso. È stata accertata la sua positività a Covid-19. Aveva 44 anni e una vita ancora tutta da vivere. Mi dispiace tantissimo e mi unisco al dolore della famiglia cui esprimo le più sentite condoglianze. Non so se il Covid-19 sia stato determinante oppure no, la morte è sempre e comunque difficile da accettare e se ad andarsene è una persona giovane ancora di più. Stiamo vivendo forse il momento più critico dalla comparsa del virus, per altre tre regioni saranno rese più rigide le misure anti virus e i contagi stanno aumentando esponenzialmente ovunque. Anche a Gorizia siamo arrivati a 184 anche se per la maggior parte asintomatici e curabili a casa». La 44enne, che era in cura per una patologia oncologica, non ha retto all'attacco del virus.

