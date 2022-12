UDINE - Un posto accogliente dove poter allattare, cambiare il pannolino o concedersi un attimo di riposo: in Municipio a Udine nasce il Baby Pit Stop, dove mamme e bambini potranno trovare uno spazio confortevole e intimo, magari durante un giro in centro. L'ambiente, che sarà accessibile fino alle 19, è stato ricavato installando alcuni pannelli divisori nel Salone del Popolo di Palazzo D'Aronco (salendo la scala, nell'angolo a destra), ed è stato allestito con il necessario, come fasciatoio, poltrona e scalda-biberon donato dall'Ordine delle professioni ostetriche che hanno stimolato, e poi collaborato alla creazione del Baby Pit Stop. E la collaborazione è destinata a durare: «Chiediamo all'ordine la disponibilità ha detto ieri all'inaugurazione, l'assessore alla salute Giovanni Barillari -, a tenere programmi di formazione e supporto all'allattamento nei nostri ambulatori di quartiere perché vogliamo che Udine sia sempre più a misura di famiglia». Il nuovo ambiente è stato creato anche grazie alla consigliera del M5Stelle Maria Rosaria Capozzi, che sul tema aveva presentato una mozione, approvata all'unanimità dall'assemblea. «Oggi è un passo importante per la nostra città ha detto -, è un dovere delle amministrazioni dare sostegno alla genitorialità e spero che questa iniziativa diventi un esempio e sviluppi una sensibilità collettiva. Penso sia diritto di ogni genitore vivere la città serenamente, senza difficoltà logistiche». «Questo salone ha invece detto il sindaco Pietro Fontanini -, si chiama del Popolo e il popolo vive se ci sono le future generazioni, per questo è importante creare qualsiasi struttura, piccola o grande che sia, che aiuti le donne e le famiglie». Infine, la presidente dell'Ordine, Patrizia Millia: «Questo ha commentato -, è uno spazio accogliente a dimensione di mamma e bimbo: uno spazio protetto, in cui madre e figlio possono trovare momento di intimità per l'allattamento o il cambio. E' un progetto che inizia oggi e che speriamo possa ampliarsi in altre modalità di collaborazione». Dal canto suo, la consigliera della Lega, Lorenza Ioan (delegata alle Pari opportunità), ha sottolineato l'impegno dell'amministrazione in questo campo: «Il tema delle pari opportunità, per il Comune di Udine e per la Commissione, ha senz'altro posto al centro il tema della conciliazione del tempo famiglia-lavoro, soprattutto per quanto riguarda le donne neo-mamme. Dopo la richiesta dell'istituzione di 60 stalli rosa, un'ulteriore iniziativa che concretizza la vicinanza dell'amministrazione alle neo mamme lavoratrici o semplicemente frequentatrici del Palazzo Comunale. Un angolo dedicato in cui poter allattare o semplicemente accudire il proprio bambino».