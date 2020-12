Ressa al chiosco, assembramenti e in giro senza mascherine: 16 multe a Latisana e Lignano

LATISANA (UDINE) - Sono 16 le sanzioni, per mancato rispetto del Dpcm, che sono state elevate, dai Carabinieri della Compagnia di Latisana (Udine), nel Ponte dell'Immacolata, durante il quale sono stati intensificati i controlli su strada. Alcune delle multe - che hanno riguardato anche Lignano - in particolare sono state fatte per il mancato rispetto del coprifuoco e dal circolare senza indossare la mascherina. Nove persone sono state sanzionate per un assembramento nei pressi di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande, che è stato chiuso per 5 giorni.

