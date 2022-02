UDINE - Ammontano a poco più di 2,8 milioni di euro le sanzioni elevate nel 2021 per violazioni del Codice della Strada. Poco meno di quanto registrato nel 2019, ma in risalita rispetto al 2020, segno di un progressivo ritorno alla normalità del pre-Covid. Nello specifico, i circa 36 mila foglietti rosa staccati dal primo gennaio al 31 dicembre per le contravvenzioni degli automobilisti sono pari a 2,808 milioni di euro: una cifra che segna un aumento di circa 700mila euro rispetto a due anni fa (quando le multe furono pari a 2,09 milioni), ma resta comunque inferiore di 100mila euro se confrontata con il livello di tre anni fa (il 2019 registrò un importo pari a 2,9 milioni).

LE INFRAZIONI

La maggior parte delle multe sono riferite a divieti di sosta (più di 27mila casi) mentre sull'importo complessivo relativo all'anno appena concluso, le entrate per eccessi di velocità arrivano a 162.466 euro (parte dei quali sarà destinata a interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade) mentre le altre infrazioni si attestano sui 2,646 milioni. A questi numeri, si aggiungono poi 80.555 euro relativi a violazioni di competenza della polizia amministrativa e commerciale, 29.582 euro da violazioni a leggi diverse (regolamentari comunali, leggi statali o leggi regionali non legati alla circolazione veicolare) e 157.600 euro da verbali per illeciti inerenti le misure introdotte contro il Covid-19.



LE SANZIONI

«Pur non essendoci alcun intento di vessare le persone e gli automobilisti ha sottolineato l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani -, è ovvio che nel momento in cui c'è un graduale ritorno alla normalità, sia da parte del cittadino che ricomincia a spostarsi, sia da parte della Polizia locale che riprende le attività di controllo, si registri un ritorno alla normalità anche a livello delle sanzioni, verso il pre-pandemia. Comunque c'è stata un'enorme diminuzione sulle sanzioni in materia di Polizia commerciale e amministrativa: c'è la volontà di comprendere un settore che ha vissuto e continua a vivere un momento delicato». Per quanto riguarda gli introiti delle multe relative al Codice della Strada, una parte (circa il 30 per cento, sulla base dello storico degli ultimi anni) viene considerata di difficile riscossione e viene registrata in un fondo apposito: in merito al 2021, però, le contravvenzioni riscosse sono superiori rispetto alla stima. Dei 2,646 milioni di euro registrati, infatti, ne sono stati saldati 1,152 milioni; dei 162.466 euro per gli eccessi di velocità, gli automobilisti ne hanno già pagati 101.419 mila. Risultano decisamente più basse le riscossioni relative alle sanzioni della Polizia amministrativa e commerciale (5.100 euro su 80.555 euro), delle violazioni ad altre leggi (5.007 su 29.582) e dei verbali legati al Covid (25.367 su 187.181 euro).

NUOVI AGENTI

Intanto, Palazzo D'Aronco ha già pubblicato il concorso per individuare il nuovo dirigente della Polizia Locale (il contratto triennale con l'attuale, Eros Del Longo, è scaduto) e assumere nove unità per il Comando di Via Girardini. «Ora ci sono 75 agenti e nove amministrativi ha spiegato Ciani -, con questi nuovi ingressi arriveremo a 84 unità, avvicinandoci ancora all'obiettivo di 1 agente per ogni 1000 abitanti. Nel nuovo concorso abbiamo eliminato il requisito della patente della moto perché, se da un lato si è rivelato utile perché abbiamo potenziato il nucleo motociclistico, dall'altro risulta un fattore piuttosto limitante e quindi le graduatorie, seppur formate da personale valido, erano ridotte. Quest'anno, quindi contiamo di avere una graduatoria più ampia». Recentemente, inoltre, la giunta Fontanini ha deciso che nella dotazione ufficiale della Polizia locale entrerà anche il taser, dopo la sperimentazione dell'anno scorso; allo stesso tempo, è stata decisa una piccola riorganizzazione interna al servizio, con la creazione del Nucleo centro storico, «una formalizzazione di un'attività che già veniva svolta ha concluso l'assessore -, e che riguarda le problematiche legate alla viabilità, ai cantieri, agli eventi che si svolgono in centro».