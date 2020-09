La mucca cade nel canalone per 300 metri:al via il recupero dei Vigili del fuoco

Cade nel canalone per 300 metri, al via l'intervento dei Vigili del fuoco per salvare una mucca sul monte Lussari. Da questa mattina i Vigili del fuoco di Tarvisio sono impegnati a Tarvisio dopo che una mucca è caduta da un sentiero volando per 300 metri. Il povero animale è finito poi in un canalone senza aver modo di risollevarsi. In alta montagna, in prossimità del sentiero del Pellegrino sono impegnate le squadre di Tarvisio e Tolmezzo che stanno cercando di recuperare il povero animale. Solo ieri a Pontebba i Vigili del fuoco sono stati impegnati per un caso analogo, dopo che un toro era finito in un canalone. © RIPRODUZIONE RISERVATA