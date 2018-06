Salsicce e mozzarelle "cotte" nel furgone: stangato venditore abusivo

di Paola Treppo

MONFALCONE e SAN CANZIAN D'ISONZO (Gorizia) -"cotte" nel furgone sotto il sole: stangato il. A pizzicare un uomo di 60 anni nato a Napoli e residente aè stata, martedì 12 giugno, la polizia locale del Comune diche ha eseguito il controllo sul mezzo insieme al personale del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria 2 Bassa Friulana Isontina. Tutto parte da alcune segnalazioni e scatta la verifica.Il furgone si piazza all’ingresso di Fincantieri e, un giorno a settimana, il 60enne si mette a vendere i prodotti alimentari per la strada. La polizia locale prima lo osserva con pattuglie in borghese e nota che il mezzo di trasporto non ha la. Le giornate adesso sono afose e i cibi, nel caldo, si alterano velocemente. Scatta il controllo e si scopre che l'uomo è anche senza patente di guida, che gli è stata revocata. Per lui una prima maxi sanzione, 5mila euro, e il fermo del veicolo per 3 mesi.Poi l'altra stangata: i cibi sono conservati a 26 gradi, quindi a una temperatura ovviamente troppo alta; non solo mozzarelle e salsicce ma anche la frutta. I generi alimentari sono stati sequestrati e il conducente è stato denunciato a piede libero per il trasporto di alimenti in condizioni non corrette, creando pericolo per la salute delle persone.Altre due persone sono state sorprese a vendere abusivamente alimenti su spazi pubblica: non erano in possesso della licenza per questa attività e per loro è scattata la sanzione di 2.500 euro prevista per la violazione dalla legge sul commercio della Regione Friuli Venezia Giulia. Per questo tipo di violazione oggi è previsto anche un daspo urbano: scattati quindi anche due inviti a lasciare la zona.