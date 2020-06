Scontro auto-moto: centauro sbalzato, finisce contro altri veicoli e poi sul muretto. È gravissimo

UDINE - Grave incidente stradale, poco prima delle 23 di ieri, in via Fruch, a Udine. Per cause al vaglio della Polizia locale, sono entrati in rotta di collisione un'utilitaria e una motocicletta. Il conducente di quest'ultima, un uomo di 29 anni, residente in città, dopo l'impatto è finito prima contro alcuni veicoli in sosta e quindi contro un muretto di recinzione, riportando lesioni molto serie. Stabilizzato sul posto, è stato trasferito d'urgenza in ospedale in codice rosso: la prognosi è strettamente riservata. Illeso il conducente dell'auto: si tratta di un giovane di 21 anni, che abita nel capoluogo provinciale. Ultimo aggiornamento: 14:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA