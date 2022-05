UDINE - Un uomo di 27 anni è stato trovato senza vita, nella serata di oggi, sabato 14 maggio, in un appartamento al primo piano di una palazzina in via Monrupino a Udine. A trovarlo ormai privo di vita è stata la compagna. L'uomo sul corpo presenta delle ferite di arma da taglio, ma potrebbbbe essere stato lui stesso ad infliggersele. Sul posto la polizia sta indagando per fare piena chirezza sull'accaduto.